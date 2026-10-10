黃淑蔓自導新歌《餓》MV一鏡到底玩吃播 揭宵夜不水腫體質

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）新歌《餓》MV昨晚上架，她親自擔任MV導演，特別採用大熱「吃播」形式拍攝，一鏡到底，大玩新意！身為ASMR（自主感官經絡反應）超級粉絲，Feanna表示雖然MV無法收錄真正的ASMR咀嚼聲感可惜，但今次能親自執導並以吃播上陣也算另類如願。

新歌《餓》由樂隊Dear Jane的結他手Howie作曲、黃偉文Wyman填詞、Howie與黃兆銘編曲、Howie與關禮琛監製，多位音樂人攜手打造，充滿Bandsound風格。Feanna透露Wyman因為知道她平時非常喜歡吃，加上本身帶點「戀愛腦」的特質，度身訂造了這份歌詞。Feanna說：「Wyman話，食嘢同愛情其實好相似，兩者都係一種渴望。但愛情同食嘢都係有限度，過量的話就會變成壞事，既傷身又傷心。」

Feanna坦言最初曾一度猶豫，擔心自己好不容易減肥成功後，拍全場狂食的畫面會有矛盾，一番掙扎後她想通，最重要是表達歌詞的意思。「今次MV用『一鏡到底』嘅方式拍攝，但因為我減肥後食量其實細咗好多，本來預計拍攝時食三次就夠，點知拍完第三次之後，覺得有更好嘅呈現方式，所以決定加拍第四次，拍到一半頂唔住，真係好飽，證明『凡事有限度』呢個道理真係冇講錯！」

有所不知，原來Feanna不但人靚聲甜，而且天生「食宵夜去水腫」獨特體質，全場嘩然。她認真地說：「我研究過自己嘅體質，發現深夜收工食消夜，第二朝竟然完全唔會水腫。本來應該好開心，但諗深一層又有啲唔開心喎，因為依家為咗去水腫迫自己食宵夜，原本食宵夜嘅罪惡感冇晒囉！」

隨著新歌《餓》MV火熱登場，Feanna亦密鑼緊鼓地投入11月舉行的首個個人專場演唱會《蔓蔓蔓蔓蔓蔓Echoes of Man》籌備工作，希望以最佳狀態與Fans見面。