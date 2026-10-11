許志安演唱會｜鄭秀文怕失焦拒上台　有睇「凍辣蟹」︰好彩未入腦

一連三場許志安《On Stage演唱會》，昨晚（10/10）舉行尾場，完騷後安仔接受傳媒訪問。對於相隔11年再開紅館，自己每一晚都好感動。特別在嘉賓方面，每位歌曲的配搭都用心挑選，務求令觀眾有驚喜。至於為何太太鄭秀文（Sammi）未有擔任嘉賓，原來是Sammi意思，她不想搶去焦點，甘願三晚以來默默地在後台支持。另外，網上洗版地將《讓愛》的英文歌詞變成「凍辣蟹」，安仔都表示有看到，還慶幸到第二晚才睇到這條片︰「好彩未入腦，如果你話唱多兩晚，我驚唱咗中文字。」

許志安一連三場的《On Stage》演唱會，順利舉行完畢。（盧振輝 攝）

許志安一連三場的《On Stage》演唱會，順利舉行完畢。（盧振輝 攝）

許志安一連三場的《On Stage》演唱會，順利舉行完畢。（盧振輝 攝）

隔11年重返紅館張學友贈暖 鄭秀文後台祈禱護航

許志安演唱會的尾場嘉賓有天王張學友，安仔在台上已表示好掛住對方，亦掛住對方的聲線，所以決定邀對方做嘉賓。「我係好掛住佢，唔單止想睇佢唱，直頭想喺現場，企隔籬睇佢唱歌。」安仔續指學友一直給予他溫暖的感覺。「真係由細聽大，後來認識咗，又同公司一齊做電台音樂會，之後都十幾二十年冇合作，見番真係好溫暖。」原來學友一直都關心其歌唱事業，得悉他已簽新唱片公司，會致電老闆黃劍濤（Duncan），追問幾時做歌？「所以今次搵佢亦一口答應，好感謝佢，亦都好多謝克勤同Eason。」

許志安演唱會尾場嘉賓有張學友，二人合唱《一家一減你》及《我應該》。（盧振輝 攝）

許志安坦言張學友給予我溫暖感覺。（盧振輝 攝）

許志安在唱《一千次日落》時，終於抵不住流下男兒淚。（盧振輝 攝）

問到太太Sammi為何未有擔任嘉賓？原來是Sammi意思︰「佢見我咁耐冇唱，唔想搶Fo，不過三晚都有嚟為我祈禱，有一齊做運動，跟佢去操練。」而在台上，安仔以跑步時怕再看不到某個山丘景色，疑似講曾經怕再冇機會開紅館，訪問時他未有直接回應，只說山丘個景色已經在心中。「有冇機會再開演唱會都唔知，如果突然有3場檔期，問公司又許可，都可以去唱part 2。」

網上近日瘋傳將許志安首《讓愛》變成「凍辣蟹」，安仔亦有收到。「正呀！我係尋晚先知，今晚都唱得好投入冇受影響，如果你話唱多兩晚，我驚會唱咗中文字。」（盧振輝 攝）

有記者要求安仔試唱「凍辣蟹」，他怕變咗粗口冇唱到，但就再三表示好正！（盧振輝 攝）

爆笑回應「凍辣蟹」！ 慶幸自己未被洗腦

此外，網上近日瘋傳將許志安首《讓愛》變成「凍辣蟹」，事緣歌詞一句英文歌詞為「Don't lie, don't lie, don't cry」，安仔演繹起來好似「凍辣蟹」，所以惡搞埋片同圖瘋傳，安仔亦有收到。「正呀！我係尋晚先知，今晚都唱得好投入冇受影響，如果你話唱多兩晚，我驚會唱咗中文字。好彩未入腦，如果入腦就不得了。」有記者要求安仔試唱「凍辣蟹」，但怕變咗粗口冇唱到，但就再三表示好正！「我睇完係笑出嚟，立即share畀朋友。」

網上近日瘋傳將許志安首《讓愛》變成「凍辣蟹」，事緣歌詞一句英文歌詞為「Don't lie, don't lie, don't cry」，安仔演繹起來好似「凍辣蟹」。（網上圖片）

許志安一連三場的《On Stage》演唱會，順利舉行完畢。（盧振輝 攝）