電音介紹｜不能錯過的萬聖節電音Mixtape 2026本地萬聖節派對資訊

踏入10月，本地大大小小的萬聖節活動及派對開始積極宣傳，節日氣氛逐漸升溫。萬聖節在西方向來是重點慶祝節日之一，不少電子音樂人會製作專屬萬聖節Mixtape，將個人風格的音樂融入萬聖節氛圍。本月專欄將為你介紹3位電子音樂人及其萬聖節作品，最後更為你蒐羅今年本地萬聖節電音派對資訊。

RL Grime – 橫跨13年的Halloween Mix

RL Grime。

美國電子音樂人RL Grime自2012年起，每年10月都會推出Halloween Mix，深受Bass Music圈的音樂人和樂迷關注及期待。此節日傳統連續維持了13年，直至2025年宣佈以《Halloween XIII: The End》為系列劃上句號。RL Grime以「13 years of terror」作總結，適逢「13」是西方的不詳數字，與萬聖節的氣氛不謀而合，令這個企劃的結束來得圓滿且帶一點玩味。

RL Grime本名Henry Alfred Steinway，是著名鋼琴公司Steinway的後人，他的祖父是該公司最後一代家族繼任人。他的父親是建築師，母親則是藝術攝影師，所以除了家族背景，他小時候與音樂並沒有特別連繫。直至中學時期，他在洛杉磯參與各種派對接觸電子音樂，後來因為獲得軟件Reason而初嘗音樂製作，加上長期流連於網上音樂論壇，讓他汲取各種各樣的資訊和知識。

RL Grime最初以Clockwork名義推出作品，以當時流行的Big Room風格為主。然而，他逐漸發現自己無法與這種音樂連繫，甚至在2014 EDC表演時恐慌發作，令他決意放下Clockwork的身份，逐漸投向今天大眾所認知RL Grime的音樂風格。

RL Grime在2014年推出第一張專輯《VOID》，他的作品一步步讓他成為當代EDM Trap的代表之一。同時其作品的氛圍偏向陰沉、神秘甚至詭異，為他未來Halloween Mix的誕生鋪路。

RL Grime在2014年推出首張專輯《VOID》。

RL Grime的名字是向著名青少年恐怖小說《Goosebumps》作者R.L. Stine致敬，R.L. Stine更先後多次在RL Grime的Halloween Mix獻聲。在2013年的《Halloween II》，RL Grime更找來《Goosebumps》封面插畫家Tim Jacobus設計該年的Mixtape封面。

Halloween II的封面由《Goosebumps》封面插畫家Tim Jacobus設計。

Halloween Mix的開場引言在歷年邀請過不少重量級嘉賓獻聲，例如NBA球星兼DJ Shaquille O’Neal、天文學家Neil deGrasse Tyson、著名音樂人Pharrell Williams和T-Pain等，成為每年Mixtape的彩蛋。但嘉賓陣容再強，最重要還是音樂本身。透過RL Grime精心的編排，以及度身訂造的Edit、Remix或尚未推出的歌曲，成就每一年精彩的Halloween Mix。

對RL Grime而言，精選每年推出的音樂從而製作成長達一小時的Mix，一直是他很喜歡的事情。歷年他亦收到不少出色的歌曲，認為它們不應只在Halloween Mix中被聽見，因此他萌生創立音樂廠牌的念頭，最終在2019年成立Sable Valley。Sable Valley至今孕育不少出色電子音樂人，例如ISOxo和Knock2。縱使這個Halloween Mix已經完結，但在2026年重溫仍然不覺得脫節，絕對是一個不錯的萬聖節電音選擇。

電子音樂界新星Knock2和ISOxo。

REZZ – 為萬聖節而生的催眠系電子音樂人

REZZ。

加拿大電子音樂人REZZ的音樂風格向來鮮明，歌曲屬於中板的Midtempo，BPM主要徘徊於80-110之間，充滿迷幻、暗黑和鬼魅的感覺。再配合她標誌性的旋渦狀眼鏡及宣傳圖像，使她的音樂被稱為催眠電音，在電子音樂圈佔有一獨特的席位。

她在2018年10月首次發佈萬聖節Mixtape，致敬經典恐怖電影《猛鬼街（A Nightmare on Elm Street）》，取名為《Nightmare on Rezz Street》。REZZ在這個全長32分鐘的Mix中，所用的歌曲全部皆是當年從未曝光的全新創作，她更強調影像的重要性，為樂迷送上沉浸式萬聖節體驗。

Nightmare on Rezz Street。

REZZ在中學時第一次在觀眾面前打碟，恰巧是萬聖節舞會。受當時的情人影響，她已對打碟感興趣，並獲得不少地下Rave的演出機會。然而複雜的夜生活令她有點卻步，直至現場看了deadmau5在2013年的演出，18歲的REZZ深受啟發，當晚立刻回家動手修改製作中的音樂，很快便將創作定位在大約80 - 90BPM的迷幻舞曲，決意要製作出屬於自己的音樂。

經過3年的音樂製作，REZZ很快獲得行業的關注。Skrillex於網上發現她的音樂，並於2015年在他旗下的音樂廠牌NEST發佈首張EP《Insurrection》。其後她亦受到deadmau5的廠牌Mau5trap賞識，成為她早期重要的音樂伙伴。數年後，REZZ更與她的啟蒙音樂人deadmau5合作，推出單曲《Hypnocurrency》。

REZZ與deadmau5曾期間限定組成REZZMAU5。

經過深思熟慮後，REZZ在2022年創立個人音樂廠牌HypnoVizion，為風格吻合的音樂人提供平台，拓展Midtempo的音樂世界。而首個廠牌的發佈，便是久違4年的萬聖節Mixtape續作《Nightmare on Rezz Street 2》。REZZ繼續以迷幻影像配合從未曝光的作品，為樂迷送上萬聖節驚喜。後來她更將此概念實體化，在2025年Red Rocks的演出定性為《Nightmare on Rezz Street 3》。

將2025年Red Rocks演出化成《Nightmare on Rezz Street 3》。

雖然今年距離上一次萬聖節Mixtape恰巧也是4年，但相信出現新Mixtape的機會不大。REZZ在早前的Coachella演出後，宣佈基於健康問題，今年餘下的巡演需要全數取消，好讓身體和精神得以休息。暫停巡演期間，REZZ仍然有發佈新音樂，在6月初推出《In The Mirror》。今年萬聖節就讓我們邊回顧REZZ的Mixtape，邊等待她健康回歸的消息。

Rezz休養前在2026 Coachella的演出。

Boombox Cartel – 以家鄉的亡靈節作靈感

Boombox Cartel。

Boombox Cartel由Americo Garcia和Jorge Medina組成，二人在故鄉墨西哥的蒙特雷認識。他們相遇前早已有共同朋友，但真正認識是一次由Americo發起的燒烤聚會。當時他希望聯繫當地的電子音樂圈，而當時圈子不算大，二人因此相遇。後來他們一同在音樂學校就讀，學習音樂製作的知識，在2012年組成Boombox Cartel。

Boombox Cartel在2016年首次發佈名為《DIA DE LOS MUERTOS 1》的企劃，致敬日子與萬聖節相近的墨西哥傳統節日亡靈節。Mixtape融合Trap、Dubstep等Bass Music，以低音重擊你的心臟。這個系列在後期都加入不少新元素，例如2019年的《DIA DE LOS MUERTOS 4》，他們便為整個Mix賦予不同章節，透過選曲表達「Reflections on desire」和「Self-perception and loss」等主題。

DIA DE LOS MUERTOS 4。

在2020年疫情期間發佈的《DIA DE LOS MUERTOS 5》，Boombox Cartel全球DJ的大趨勢，首次以Live Set形式發佈，Americo亮相並在一座仿古堡上表演。當時有消息指該次是這企劃的最終回，而Boombox Cartel亦沒有在訪問中否認。不過相隔3年後，《DIA DE LOS MUERTOS》在2023年驚喜回歸，Mixtape中更集合不少尚未發佈的作品。

Boombox Cartel自2015年開始發表作品，第一年便發佈多首風格不一的Bass作品。由於當時主流電子音樂圈正流行著Future Bass，他們憑《B2U》獲得廣泛關注，迅速得到Diplo的廠牌Mad Decent青睞，同年推出與NGHTMRE合作的《Aftershock》以及2017年推出的首張EP《Cartel》，展開與Mad Decent的長期合作。

2017年在音樂廠牌Mad Decent推出首張EP《Cartel》。

2021年Boombox Cartel創立自家廠牌MONTA，並發佈相隔4年的全新EP《Cartel II》，展示全新階段的Boombox Cartel式音樂。廠牌亦在5年間發佈超過500首作品，為Bass Music圈的音樂人提供平台，讓更多人認識他們的音樂。今年萬聖節，不妨從Boombox Cartel策劃的MONTA廠牌，發挖合口味的音樂，打造專屬你的萬聖節歌單。

2021年Boombox Cartel成立自家廠牌MONTA。

2026香港萬聖節電音派對

《OPEN by HE.R – Halloween in Central》

由HE.R Soundsystem打造的戶外音樂體驗OPEN，在10月18日再一次進駐中環遮打道，將熟悉的街道化身派對現場，以獨一無二的港島建築群作為背景，配合高質素的聲音設置，為觀眾帶來與別不同的體驗。

由Cocoa Zhou和Alex Nude主理的音樂品牌HE.R，致力打造高質量的音樂體驗。自2025年伙拍卅六公館，在周六晚中菜館的營業時間後，將餐廳化成地下舞池。從地庫走到街頭，HE.R主張的並不是要將街頭封鎖，相反是希望透過OPEN以音樂開放城市空間。Halloween in Central將由HE.R Soundsystem的兩位，聯同「Super House」DJ組合ANDHIM和烏克蘭DJ兼製作人Charmeine，以House節奏包圍中環街頭。

《EVOKE Festival》

本地音樂品牌Social Club Series將在10月31日萬聖節解鎖全新戶外音樂節場地紅磡新海濱，在270度無遮擋的維港景色前，讓你盡情享受音樂節拍。Social Club Series向來重視參加者的體驗，是次音樂節將以墨西哥亡靈節作為靈感，將其元素貫穿整個活動。

Social Club Series自去年3月成立至今，不斷解鎖各式各樣的派對場地。從第一場的咖啡店日間派對，到山頂雪糕店，以至與K11的合作，主理人Issac都希望為參加者提共前所未有的體驗，並將他欣賞的DJ例如DCR Milda、Siangyoo帶到香港。

EVOKE Festival的DJ陣容㴠蓋各種曲風，包括Melodic House & Techno代表人物Konstantin Sibold和GENESI、Drum n Bass新勢力Arcando、16歲烏克蘭超新星Tim Bliss，聯同本地Melodic House & Techno代表Parco以及擅長Open Format的Hansel。音樂節更有Afterparty設於上環Soho House，並由近年堀起的Melodic Techno DJ Solance坐陣。

《SPOOKY Halloween音樂嘉年華》

Spooky Halloween在10月30至11月1日再度進駐灣仔海濱活動空間，一連3天的戶外音樂嘉年華不局限於電子音樂，匯聚本地與國際音樂單位，包括韓國女團MEOVV、R&B天王Ne-Yo、Marf @ COLLAR、VIVA和Gordon Flanders等。

DJ 陣容方面，Holy Priest、¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U和AK SPORTS三位國際DJ將帶來高強度音樂節拍，而本地代表有DJ KPEE聯同神秘嘉賓於首晚活動率先登場。活動亦聯乘不同品牌，設置多款藝術裝置，同時設有適合一家大小的親子玩樂區，使不同類型人士都可以入場享受萬聖節氣氛。