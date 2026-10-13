容祖兒啟德演唱會｜未賣飛先宣布加開頭場　淚談開騷承諾3年變7年

容祖兒上周公布首個啟德主場館演唱會《AURA TOUR》詳情，指暫定明年1月22至23日於啟德主場館開兩場，不少歌迷都擔心只得兩場買不到飛，紛紛呼籲加場，而今晚（13日）祖兒直播時就宣布史無前例地未優先訂票已先加場，她說會加1月18號頭場，作為報答粉絲的禮物！她更預告：「大家可以好努力咁支持我，我希望我可以加到幾多得幾多！如果有你哋嘅支持，我相信可以繼續加落去。」她解答了不少有關演唱會的疑問，講到2019年開《Pretty Crazy》演唱會時曾答應大家三年後再開大型演唱會，結果等了7年才找數，她突然感觸落淚表示有種「複雜的感動」，之後唱《陽光普照》時更喊到唱不下去。

祖兒對上一次在香港舉行大型個人演唱會，已是2019年的《PRETTY CRAZY》，當年一連舉行19場，今次相隔7年再開show，令樂迷期待已久！

祖兒直播時就宣布史無前例地未優先訂票已先加場，她說會加1月18號頭場，作為報答粉絲的禮物！（Instagram：yungchoyee）

解構「向前加頭場」心思 祖兒公布優先訂票詳情

一開始，談及今次破天荒在未開賣前便宣布加場，祖兒直言日日與公司開會商討，一心只想讓大家買到兼睇到。至於為何選擇「向前加」而非「往後加」，她坦言背後藏著自己的心思：「我而家決定加埋18號做優先訂購，係送畀一班等咗我好耐嘅粉絲，希望能夠用你哋嘅力量，幫我話畀大家聽，亦都希望喺我嘅頭場，有你哋參與。因為我自己覺得每一次歌手嘅頭場，係好需要一班錫我嘅粉絲坐喺度去交換力量，所以經過一番努力爭取之後，我同公司可以爭取到！我知道班fans一定係一開就會買，但係如果嗰個唔係頭場嘅話，我會覺得我有少少遺憾，所以希望大家今日接收到我呢個訊息！」她更公佈了具體訂票時間表，1月18、22及23日三場門票，將於11月9日中午12點供中銀及銀聯信用卡優先訂購，11月10日中午12點則開放港澳銀聯信用卡，並於11月13日中午12點公開發售，叫大家mark定落時間表。對於歌迷會會員能否有內部訂購飛，祖兒亦霸氣笑言：「梗係有啦！如果歌迷會都冇訂票，咁入我歌迷會做乜鬼？呢個好基本咋嘛！」

祖兒公布1月18日先加開一場頭場，至於為何選擇「向前加」，她坦言：「我自己覺得每一次歌手嘅頭場，係好需要一班錫我嘅粉絲坐喺度去交換力量，所以經過一番努力爭取之後，我同公司可以爭取到！我知道班fans一定係一開就會買，但係如果嗰個唔係頭場嘅話，我會覺得我有少少遺憾。」

將開三面台 預告23號非尾場：希望加得幾多得幾多

有觀眾問23號是否尾場？她隨即大賣關子笑稱：「梗唔係啦！但係呢一刻我只可以話俾大家聽，頭場一定係18號。大家可以好努力咁支持我，我希望我可以加到幾多得幾多！如果有你哋嘅支持，我相信可以繼續加落去。」她指22、23號適逢星期五及星期六，按以往經驗全場必定情緒高漲。談到舞台設計，祖兒直言看過設計圖後覺得非常震撼，內部亦曾討論過設企位，不過最終拍板採用「三面台」而非「四面台」，她親自解畫：「四面台其實有好多視線阻住嘅位，我自己都會覺得一來個台又好大，你又要行來行去呢，其實好多時候會忽略咗可能……你近嘅時候可能會好近，但係你行咗去嗰邊嘅時候，咁另一面嘅觀眾有可能成日見唔到你。」

有觀眾問23號是否尾場？她隨即大賣關子笑稱：「梗唔係啦！但係呢一刻我只可以話俾大家聽，頭場一定係18號。大家可以好努力咁支持我，我希望我可以加到幾多得幾多！如果有你哋嘅支持，我相信可以繼續加落去。」（Instagram：yungchoyee）

祖兒直言看過設計圖後覺得非常震撼，內部亦曾討論過設企位，不過最終拍板採用「三面台」而非「四面台」，認為能較顧及全部觀眾。（Instagram：yungchoyee）

積極設計演唱會周邊 呼籲多行隧道口睇演唱會廣告

《Pretty Crazy》演唱會中，「紅館360」設計非常震撼，問到今次會否有「啟德360」，她亦大讚是個好提議。除舞台製作外，祖兒透露目前也積極籌備演唱會周邊商品，並收集大家意見，除必定有T恤外，她說：「其實我自己每一年嘅Merchandise裏面，我自己都好希望大家可以有收藏價值，亦都有實用價值，我會俾心機設計！T恤一定有，仲有啲乜嘢？」由於祖兒在香港兩條主要隧道口落了廣告，她力推大家可以多多駕經東隧或紅磡海底隧道打卡：「星期日嗰日，我特登遊車河，行咗一轉，我覺得係好震撼同埋好壯觀嘅！所以就喺呢度都好多謝所有支持我朋友、公司，我哋嘅贊助讚，幫我影呢輯相嘅所有單位。行到嚟呢一步要公開話俾大家聽，announce呢件事，我覺得都好似行咗好遠嘅路，但係其實都仲有好長嘅路要行，所以呢幾個月裡面都要繼續努力！」

祖兒透露目前也積極籌備演唱會周邊商品，並收集大家意見。

將於林家謙合體受訪 談演唱會之約「三年變七年」感觸落淚

至於新歌方面，祖兒感謝大家喜愛新歌《陽光普照》，並透露非常感激林家謙為她作曲填詞，劇透將於未來一至兩星期內合體登上叱咤903受訪講新歌。直播尾聲，憶起開騷的心路歷程，祖兒感觸良多：「其實講開呢個show我自己都好感觸嘅，我好記得《Pretty Crazy》嘅時候，話講過三年，我應承大家三年我就會再開show，冇諗過三年又三年，由19年到而家都有成七年，今次可以再同大家去演出，有一種好複雜嘅感動喺入面，哈哈！自己都有少少感動……」講到此處她不禁眼泛淚光，續說：「所以……總言之我今次呢個show就好多感情喺裏面，亦都期待同大家，亦都多謝大家支持，都唔講咁多客氣嘅說話，因為我都知道入得嚟呢間房嘅都係啲好錫我嘅朋友。」最後，祖兒演唱《陽光普照》送歌迷，不過由於她仍相當感觸，所以一度喊到要停唱，並且用紙巾拭淚，也預告演唱會都會投放豐富感情！

祖兒感謝大家喜愛新歌《陽光普照》，並透露非常感激林家謙為她作曲填詞，劇透將於未來一至兩星期內合體登上叱咤903受訪講新歌。

憶起開騷的心路歷程，祖兒感觸良多：「我好記得《Pretty Crazy》嘅時候，話講過三年，我應承大家三年我就會再開show，冇諗過三年又三年，由19年到而家都有成七年，今次可以再同大家去演出，有一種好複雜嘅感動喺入面，哈哈！自己都有少少感動……」講到此處她不禁眼泛淚光。（Instagram：yungchoyee）

祖兒預告演唱會將投放極之豐富的感情！（Instagram：yungchoyee）

最後，祖兒演唱《陽光普照》送歌迷，不過由於她仍相當感觸，所以一度喊到要停唱，並且用紙巾拭淚。（Instagram：yungchoyee）