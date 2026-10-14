郭富城演唱會開售｜首踏場館拍宣傳片　捕捉Ｍagic Hour︰啟德見

《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》，將於2026年12月31日至2027年1月1日，假啟德主場館舉行，門票亦在今日（14/10）公開發售。郭富城本人就選擇同日發放最新宣傳片，今次是Aaron首次踏足啟德主場館，影片更在Magic Hour時段拍攝，突顯光影變化。「當日我完全感受到這個場館的真實地勢，偌大而漂亮。」郭富城說。

郭富城一個人坐在觀眾席，配以漫天飛羽，羽如雪下般散落到Aaron身上，浪漫且唯美。（《郭富城啟德演唱會》宣傳片截圖）

影片一來，就見到郭富城慢慢步入主場館。（《郭富城啟德演唱會》宣傳片截圖）

郭富城在四野無人下，途經草地、球員進場入口、觀眾席等地方。（《郭富城啟德演唱會》宣傳片截圖）

郭富城在四野無人下，途經草地、球員進場入口、觀眾席等地方。（《郭富城啟德演唱會》宣傳片截圖）

郭富城在四野無人下，途經草地、球員進場入口、觀眾席等地方。（《郭富城啟德演唱會》宣傳片截圖）

影片一來，就見到郭富城慢慢步入主場館，在四野無人下途經草地、球員進場入口、觀眾席等地方。由於拍攝正值黃昏Magic Hour時段，斜陽直照到場館每一角落，帶出溫柔且夢幻的色彩，效果一絕。隨後，一個Aaron的大頭近鏡畫面，快閃出昔日舊啟德機場盛況，以及舞台王者過去表演的畫面，將兩者貫穿連成，當中更穿插飛鷹翱翔的雄姿。最後，郭富城一個人坐在觀眾席，配以漫天飛羽，羽如雪下般散落到Aaron身上，浪漫且唯美。

一個Aaron的大頭近鏡畫面，快閃出昔日舊啟德機場盛況，以及舞台王者過去表演的畫面，將兩者貫穿連成。（《郭富城啟德演唱會》宣傳片截圖）

郭富城對於今次拍攝似乎相當滿意，在社交平台分享並寫道︰「趁今日公售好日，很想分享一支我首次走進啟德主場館的片段。當日我完全感受到這個場館的真實地勢，偌大而漂亮。邊走邊看，有很多想像，很期待把我們的多元重裝舞台，座落在於場地上，和我的龐大舞團，配合團隊的心思設置，為大家傾力演出一個最震撼的跨年演唱會。約定大家。啟德見。」

昔日舊啟德機場盛況，以及舞台王者過去表演的畫面，將兩者貫穿連成。（《郭富城啟德演唱會》宣傳片截圖）

當中更穿插飛鷹翱翔的雄姿。（《郭富城啟德演唱會》宣傳片截圖）

昔日舊啟德機場盛況，以及舞台王者過去表演的畫面，將兩者貫穿連成。（《郭富城啟德演唱會》宣傳片截圖）