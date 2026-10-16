歐鎮灝George獲偶像周柏豪作歌再合唱　MV與20年後自己對話

歐鎮灝George早前推出個人Solo歌曲《出甚麼風頭》，獲得偶像周柏豪力撐親自作曲及監製。歌曲推出後好評如潮，製作團隊與周柏豪決定再下一城，特別打造全新合唱版本，周柏豪不僅在歌曲中加入新旋律並重編Rock風格，二人更一同拍MV飾演20年前後的自己，演繹一場跨越時空的自我救贖。

歐鎮灝George早前推出個人Solo歌曲《出甚麼風頭》，獲得偶像周柏豪力撐親自作曲及監製。（公關提供）

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提及今次推出合唱版的契機，周柏豪表示歌曲推出後外界迴響極佳，MV亦極具故事性，George的演出十分入格。大家因而萌生出延續故事的想法，希望令整件事對兩人更有意義。周柏豪笑言：「我喺原本嘅歌曲架構上面再加多咗一啲Melody，編曲亦由頭再改過，做咗一個兩個男人比較剛強、Rock啲嘅 Version。」

周柏豪笑言：「我喺原本嘅歌曲架構上面再加多咗一啲Melody，編曲亦由頭再改過，做咗一個兩個男人比較剛強、Rock啲嘅 Version。」（公關提供）

全新合唱版特別加入兩人的角色獨白。George解釋，自己的角色代表著過去的不捨與遺憾，而周柏豪的獨白則是提醒他要放低過去。周柏豪透露，MV概念講述自己是George的20年後，說：「我經歷晒所有嘢，睇返過往嘅自己，會去諗『如果當年唔係行呢條路會點樣』。所以我喺MV裡邊好似一個跟蹤佢嘅人，不斷想同佢講：『你要放低，要識得放手放過自己，如果唔係 20年後你會好慘。』」MV以雙線路向呈現，期望帶給觀眾更深刻的情感與溫度。

全新合唱版特別加入兩人的角色獨白。George解釋，自己的角色代表著過去的不捨與遺憾，而周柏豪的獨白則是提醒他要放低過去。（公關提供）

周柏豪透露，MV概念講述自己是George的20年後，說：「我經歷晒所有嘢，睇返過往嘅自己，會去諗『如果當年唔係行呢條路會點樣』。所以我喺MV裡邊好似一個跟蹤佢嘅人，不斷想同佢講：『你要放低，要識得放手放過自己，如果唔係 20年後你會好慘。』」（公關提供）

MV以雙線路向呈現，期望帶給觀眾更深刻的情感與溫度。（公關提供）

再次與偶像近距離合作，George感恩表示在成長過程中一直聽周柏豪的歌，今次能夠和偶像一起合唱、一起拍攝是極為難得的機會，亦提醒自己如何做好一名藝人。他亦指今次MV著重紮實的故事性與情感傳遞，拍攝時亦積極參與角度與鏡頭構圖。周柏豪對此亦大讚George態度認真，在片場連沒自己戲份時都緊盯螢幕學習。

再次與偶像近距離合作，George感恩表示在成長過程中一直聽周柏豪的歌，今次能夠和偶像一起合唱、一起拍攝是極為難得的機會，亦提醒自己如何做好一名藝人。（公關提供）

周柏豪對此亦大讚George態度認真，在片場連沒自己戲份時都緊盯螢幕學習。（公關提供）

談到對後輩的鼓勵，周柏豪坦言自己身為兩個小朋友的爸爸，時間非常難控制，要抽空寫歌和製作極不容易，能成就這件事完全是一份緣份。他讚賞George道：「佢想做嘅嘢有主動去做，其實已經比好多人行得更快。只要對鍾意嘅嘢投入、做得開心，最後就一定會做得好。」

周柏豪坦言自己身為兩個小朋友的爸爸，時間非常難控制，要抽空寫歌和製作極不容易，他讚賞George道：「佢想做嘅嘢有主動去做，其實已經比好多人行得更快。只要對鍾意嘅嘢投入、做得開心，最後就一定會做得好。」（公關提供）

對於偶像的提攜，George許下承諾，表示每一次演出都會盡百分百努力唱好這首歌，這不僅是對周柏豪的交代，也是對自己的責任。周柏豪則溫馨回應，看到George開心並認真做好每件事，就是對身邊人最大的安慰。

對於偶像的提攜，George許下承諾，表示每一次演出都會盡百分百努力唱好這首歌。（公關提供）