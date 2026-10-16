陳奕迅新創舉！連開26場唔係演唱會　邀歌迷入場睇佢錄唱片

陳奕迅（Eason）又有破天荒新搞作！ 繼去年完成大型世界巡演後，Eason暫時唔返紅館，唔去啟德，反而選擇進駐香港演藝學院，今日宣布由今年12月至明年2月舉行一連26場《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音》。這26場並非一般演唱會，而係Eason策劃了一個香港樂壇史無前例的大型唱片重錄工程！他決定將錄音室搬上舞台，重新演繹多年來嘅經典唱片，更首次以現場公開錄音形式，邀請歌迷親身參與，見證經典歌曲重新誕生！

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陳奕迅（Eason）又有破天荒新搞作！

挑戰自己！重唱當年的陳奕迅

自1996年推出首張同名專輯《陳奕迅》至今，Eason踏入樂壇30周年，多年來推出無數經典作品。今次他竟然決定向自己發起挑戰，將昔日錄製過嘅唱片重新唱一次！

由早年《與我常在》、《我的快樂時代》、《天佑愛人》、《Shall We Dance? Shall We Talk!》，到《The Easy Ride》、《Special Thanks To…》、《黑・白・灰》、《U87》、《What's Going On...?》、《Listen To Eason Chan》、《H3M》、《上五樓的快活》等，不同年代、不同語言嘅作品，都將成為今次重錄工程嘅重要部分，部分場次更會結合多張專輯內容，讓觀眾沿着Eason多年來嘅音樂足跡，重新感受不同階段嘅陳奕迅。

對Eason本人來說，今次發起自我挑戰，最難嘅對手，正正是當年的自己。有些歌，當年只錄過一次；有些情感，只有當時嘅年紀先唱得出來。相隔多年，人生經歷不同了，聲音也不同了。當年的陳奕迅，遇上今天的陳奕迅，同一首歌會有甚麼變化？今次，Eason決定用26場現場錄音，邀請大家跟他一起尋找答案。

歌迷感受錄音過程！

歌迷唔止聽歌 仲可以身歷錄音過程

是次演出最特別之處，歌迷破天荒可近距離欣賞Eason重新演繹經典作品，親眼見證Eason錄製唱片嘅過程。演唱之外，中場他亦會分享歷年唱片嘅創作點滴、錄音回憶，以及歌曲背後鮮為人知嘅故事。

對陪伴Eason成長多年嘅歌迷而言，可能當年聽《與我常在》時仍然讀緊書，聽《Shall We Talk》時剛剛踏入社會，聽《U87》時又正經歷人生另一階段。這次重新聽他錄歌，不單Eason重遇不同年代嘅陳奕迅，歌迷亦同步於現場重遇當年的自己。

破天荒錄音規矩 手機封存、錄音時唔准拍手！

由於是正式唱片錄音，是次觀眾入場亦要遵守一套有別於一般演唱會嘅特別規矩。首先，所有觀眾進場前必須將手機關機，放入大會提供嘅專用封存裝置，演出期間不得使用。場內亦全面禁止拍照、錄音及錄影。

最特別嘅係，平日演唱會聽到興奮時，歌迷自然會拍手、尖叫、歡呼，但今次大家要忍一忍！為確保錄音質素，Eason演唱及錄音期間，觀眾必須保持安靜，不可隨意拍手、歡呼或交談，只有在大會或Eason示意嘅指定時段，才可盡情表達興奮心情。換句話說，今次入場嘅歌迷，除咗係觀眾，某程度上更係錄音工程嘅參與者。

每場演出約100分鐘，分上下兩部分，中場休息15分鐘。觀眾最後入場時間為晚上8時正，遲到人士須按照工作人員指示，於指定時間方可進場，以免影響錄音。

公開發售為了讓歌迷可以盡量公平搶飛，會由Cityline處理登記抽籤形式發售，詳情將於Cityline網上公佈。要撲飛歌迷務必緊密留意登記及抽籤日期。

26場橫跨三個月 將音樂重新留低

《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan》將於2026年12月12日正式揭幕，26場演出橫跨三個月，至2027年2月20日結束。

完成錄音後，作品將輯錄成全新唱片，讓未能親身入場嘅樂迷，亦有機會聽到這次重新錄製嘅經典作品。

一首歌可以陪伴一個人好多年，一張唱片甚至可以記錄一個年代。

留意搶飛！

12月！

1月！

2月！

演出資訊

節目名稱： McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan

地點： 香港演藝學院歌劇院

演出場次： 共26場

演出日期：

2026年12月：12、13、16、17、19、20、23、24、26、27日（10場）

2027年1月：6、7、9、10、23、24、27、28、30、31日（10場）

2027年2月：12、13、16、17、19、20日（6場）

演出長度： 約100分鐘，分上下兩部分，中場休息15分鐘。

特別安排： 全場禁止拍照、錄音及錄影；手機須關機及封存；正式錄音期間，觀眾須保持安靜，按指定時段拍手或歡呼。

Cityline網上登記抽籤購票詳情：

網上登記抽籤：2026年10月28日上午11時 至 10月29日晚上11時59分

首輪中籤公佈：2026年11月2日起

首輪中籤購票：2026年11月5日上午11時 至 晚上11時59分

次輪中籤公佈：2026年11月6日起

次輪中籤購票：2026年11月9日下午3時 至 晚上11時59分