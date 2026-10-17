郭富城啟德演唱會暫不加場　兩囡囡上台做嘉賓︰唔知觀眾想唔想睇

由蕭芳芳擔任會長的護苗基金，一直致力保護兒童的身心健康，今日（16/10）舉行記者會，找來天王郭富城（Aaron）擔任愛心大使，推廣護苗基金推出的全新幼兒教育課程《愛跳舞的小甲蟲》，引導幼兒（４至５歲），正確地認識自己的身體及尊重他人。記招後郭富城接受傳媒訪問，提到今次是獲芳芳姐以親筆信邀請，加上活動非常有意義，所以一口答應出席。提到日前公開發售的啟德演唱會，門票已全數售罄，但郭富城就表示暫未考慮加場。

由蕭芳芳擔任會長的護苗基金，今日（16/10）舉行記者會，找來天王郭富城擔任愛心大使，推廣護苗基金推出的全新幼兒教育課程《愛跳舞的小甲蟲》。（葉志明 攝）

郭富城身為愛心大使，出席幼兒教育課程《愛跳舞的小甲蟲》活動，芳芳姐更特別送上這本簽名繪本，可以回家跟女兒一起看。郭富城︰「我第一時間已經影咗相俾太太，我做完活動會親手拎本書返去，陪三個小朋友一齊睇。」特別是大女大寶快9歲大，Aaron都認同要及早灌輸保護自己身體的知識，學識保護自己。

大女「大寶」快9歲大，Aaron都認同要及早灌輸保護自己身體的知識，學識保護自己。（葉志明 攝）

年底在啟德主場館舉行的兩場跨年演唱會，於星期三（14/10）公開發售，門票亦已全數售罄，正當大家以為Aaron會順道宣布加場，但原來未有打算。「公司最主要希望喺呢個節日裡，能夠同大家分享一個好特別嘅日子，又可以睇到我嘅表演嚟迎接新一年。其實對我嚟講，兩場已經好足夠。至於將來會否再去做一個新嘅演唱會，或在另外一個地方開，呢個係未確定嘅因素。」Aaron更表示自己一直都在全世界舉行巡迴演唱會，這個跨年是希望在一個Iconic Moment同大家分享新一年來臨。

郭富城講到啟德主場館的座位，叫大家可以放心︰「個舞台伸展係好長，希望在不同座位的觀眾，都可以近距離接觸我，呢個都係今次一大挑戰。」（葉志明 攝）

郭富城年底在啟德主場館舉行的兩場跨年演唱會，於星期三（14/10）公開發售，門票亦已全數售罄。（網上圖片）

據早前公開的座位表及宣傳片，都見到有不少飛機元素在內。郭富城︰「在啟德主場館做今次演唱會，見到個舞台有個飛機形狀，係一個意象式有一個概念，等觀眾買飛時看看怎樣選擇座位。我可以同大家講唔使擔心，大家見到個舞台伸展係好長，希望在不同座位的觀眾，都可以近距離接觸我，呢個都係今次一大挑戰。」

談到大寶和二寶，在深圳巡迴演唱會上大騷舞技，問到今次可會轉到台上表演？「唔知觀眾想唔想睇？其實喺深圳演唱會上，我問大家有邊個想挑戰我，冇預計到佢兩個一齊舉手，激死！咁你唔通拒絕咩？既然咁大膽要挑戰爹哋啦，我都覺得冇所謂啦！」事實上，兩女兒除了公開下戰書，之前都試過作「閉門決鬥」。「有次完成內地巡演，返到屋企，兩女竟然同我講︰『爹哋，我挑戰你！我要挑戰鯊魚舞！』隨即跳畀我睇，仲做到其中一個高難度動作。」對於兩個盡得自己真傳，城城都喜上眉梢︰「我好相信基因呢一樣嘢！」