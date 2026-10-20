沐光公園｜RubberBand睽違3年再開騷　6號爆個唱前名膠到唔敢用

香港樂隊RubberBand繼2023年在九龍灣展貿舉行《RubberBand Juntos Live》之後，已經有3年未有正式開騷，乘全新K專輯《Komorebi》推出，四子將於2026年12月5日（星期六）假安盛竹翠公園，西九文化區舉行RubberBand《沐光公園》音樂會2026，跟大家聚首一堂，吹著清爽的秋風，Chill住唱足一整夜。

RubberBand將於2026年12月5日（星期六）假安盛竹翠公園，西九文化區舉行RubberBand《沐光公園》音樂會2026。（官方圖片）

「Komorebi」來自日本的專有詞彙「木漏れ日」，用來形容陽光穿過樹葉的光影，今次RubberBand將第11張專輯命名為《Komorebi》，是因為6號被德國導演Wim Wenders執導的電影《新活日常》所啟發，他說：「主角每逢放lunch就會喺公園影佢頭頂大樹透入嚟嘅陽光，呢個正正就係Komorebi嘅畫面同埋意境。」

回歸同一場地再獻唱

過去3 年期間，RubberBand除了忙於世界巡迴演唱會外，還舉行過「RubberBand x 側田 《Just Rub It》 Live」及「RubberBand x 耀榮文化《同在》 音樂會」，今次回歸個人企劃，帶著RubberBand《沐光公園》音樂會2026，就是希望樂迷走進公園，聽著RubberBand的歌曲，感受這一份「Komorebi」獨有的寫意與閒適。主音6號道：「『沐光』就好似沐浴喺我哋嘅臉上，同『Komorebi』關係好強，我哋第11張專輯《Komorebi》將於11月尾推出，12月初開show，就係想大家喺呢一種氛圍聽呢個音樂會。」

同一場地，RubberBand還舉行過「RubberBand x 側田 《Just Rub It》 Live」及「RubberBand x 耀榮文化《同在》 音樂會」。（官方圖片）

今次選擇在安盛竹翠公園開show，是因為6號的一個浪漫構想，他道：「我腦海有個畫面：大家揸車去戶外影院睇電影！以前香港都有呢啲活動，而呢啲活動都有一種情懷喺度，好有8、90年代嘅感覺。我哋嘅新碟《Komorebi》裡面其中一首新歌〈我永遠記得〉，就有呢一種氛圍。今次呢個音樂會，就好想透過呢個戶外場地，呢一片草地，同呢個好時代連繫返。

在「沐光公園」之前，音樂會亦曾有過另一個名字——「膠嘢公園」，6號笑道：「RubberBand就自然係『膠』啦！」（官方圖片）

諗過開騷叫「膠嘢公園」

其實除咗《Komorebi》專輯，RubberBand以前好多作品，都呼應一日裡面不同嘅光嘅題材，光與音樂交錯，我哋可以做一個時空穿梭（Time Travel），同時亦可以幻想自己揸住車入嚟睇我哋嘅《沐光公園》音樂會。」在「沐光公園」之前，音樂會亦曾有過另一個名字——「膠嘢公園」，6號笑道：「當初同音樂會監製細So傾嘅時候，就覺得木漏之日好襯喺郊野公園開音樂會，RubberBand就自然係『膠』啦！雖然呢個名最後未被採納，但呢個名字背後隱藏住呢班膠膠地嘅人，喺台上會係點樣呢？係好正經，還是有啲膠嘢發生呢？都唔奇㗎！」究竟音樂會會變成甚麼模樣？就要拭目以待了。

AXA安盛 呈獻︰RubberBand《沐光公園》音樂會2026座位表。（官方圖片）

演唱會詳情︰

AXA安盛 呈獻：RubberBand《沐光公園》音樂會2026

日期︰2026年12月5日 （星期六）

時間︰晚上7時30分

地點︰安盛竹翠公園，西九文化區

票價︰$980* / $780 / $580

凡購買$980門票加$300即可享有一系列粉絲專屬福利，詳情將於耀榮文化及RubberBand社交媒體公布。