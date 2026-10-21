65歲葉蒨文開騷跳舞向前仆險跌落台　舞蹈員攔腰抱住驚險一刻曝光

香港樂壇殿堂級夫妻檔林子祥與葉蒨文結婚多年依然恩愛如初，兩人因在TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》亮相後在內地再度人氣急升，近年頻頻在內地舉行巡迴演唱會搵銀。不過日前兩人在重慶開騷時，葉蒨文因忘我跳舞而差點跌落台，有大批網民曝光了當時驚險一刻。

林子祥與葉蒨文結婚多年依然恩愛如初。（微博＠林子祥）

林子祥與葉蒨文在內地再度人氣急升，頻頻在內地舉行巡迴演唱會搵銀。（官方提供圖片）

葉蒨文開騷跳舞向前仆險跌落台

日前（11日）在重慶舉辦林子祥與葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE》演唱會期間，發生驚險小插曲。葉蒨文在獻唱《I Believe in Love》時忘我跳舞，可惜在轉身後突然失去平衡向前仆險跌落台，情況非常驚險，幸得男舞蹈員攔腰抱住才沒有發生意外。其後葉蒨文表示：「 太嚇人了，太興奮了，耳朵不平衡，舞台好黑，謝謝我們年輕的dancers！」

林子祥與葉蒨文日前（11日）在重慶舉辦《白頭到老WE ARE ONE》演唱會。（小紅書）

葉蒨文在轉身後突然失去平衡向前仆險跌落台，情況非常驚險。（小紅書）

幸得男舞蹈員攔腰抱住，葉蒨文才沒有發生意外。（小紅書）

其後葉蒨文表示耳朵不平衡，還有舞台好黑才會向前仆，並感謝舞蹈員。（小紅書）

網民大讚男舞蹈員好身手才阻止意外發生

有大批在獻唱欣賞演唱會的歌迷將驚險一刻的片段，分享到社交平台，隨即引起網民瘋傳及熱議。有網民大讚男舞蹈員神救：「嚇死我了！」、「多虧了伴舞眼疾手快 」、「男舞蹈員好身手！」、「這個年齡容易體力不支」、「別那麼拼啊！好危險！」、「小夥子反應很快，很有安全意識 」、「年紀大了還是量力而行，注意安全 」。

網民大讚男舞蹈員好身手才阻止意外發生。（小紅書）