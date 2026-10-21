蘇永康爆《越吻越傷心》遭兩天后彈鐘　陳奕迅聽完demo更轉身走人

蘇永康（阿公）日前接受歌唱老師Calvin Sir張嘉銘的YouTube頻道《歌唱小教室》訪問，兩人大談蘇永康1998年的經典作《越吻越傷心》，並觀賞他同年初踏紅館舞台的演繹。阿公就透露，當年吳國敬作了這首歌之後，推介給多位歌手卻遭「彈鐘」，輾轉之下才由蘇永康要了這首歌。

吳國敬於何超儀家播Demo Sammi安仔冇興趣陳奕迅聽完走人

阿公說：「隻歌係我老友吳國敬寫，98年初某一個晚上，我哋喺何超儀屋企，有個人推門入嚟，就係吳國敬，『梅姐（梅艷芳）彈咗我隻歌，彈第二次喇！』，佢咁著火，我哋叫阿敬播嚟聽吓，超儀間屋好大，有間房擺結他啦，音響好啲，有幾多人入去聽呢？有許志安、鄭秀文、陳奕迅，加埋我，仲有何超儀，五個人，入去喇。」阿公唱出當時輕快的demo旋律，續說：「嘟完喇喎，阿敬話：「你話係咪吖？唔差吖嘛！」阿臣（陳奕迅）就行咗出去㖭，Sammi同安仔喺地下玩緊手指，超儀望住我，我話：『阿敬，唔啱我要啦！』」

梅艷芳陳慧嫻曾拒唱 蘇永康聽一句即決定收歌指定林夕填詞

阿公見到眾人反應，於是就說要了這首歌，但他也表示：「我了解到，梅姐之前彈嗰個係陳慧嫻，我了解到點解啲人會彈，就係啲字好密，點樣處理呢？我唔係因為大家唔要我要，呢隻歌前面嗰種密集，我聽一次都未記得晒，但有一句我記得，聽一次啫，咁我就要啦。當時我第一個諗法，一定要寫一份好好嘅詞，不作他人想，一定要阿夕（林夕）。」結果這首歌大豐收，是他人生中第一首四台冠軍歌，並於頒獎禮橫掃多個獎項！