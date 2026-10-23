王家晴Candy新歌延續慘情 MV誤會George鍾意自己：佢眼神好識演戲

COLLAR成員Candy王家晴，繼推出《直白》、《燈神》兩支以愛情為題的個人單曲後，昨日推出年度最後一首歌曲《連名字你都說錯》，並找來George歐鎮灝擔任MV男主角，新歌貫徹淒慘情歌風格，繼續以虐心愛情故事作牽引；而對於樂壇成績表即將年底派發，Candy對此冇有怕，皆因出Solo見證着自己心態成長及進步，已是最大得著。

COLLAR成員Candy王家晴，繼推出《直白》、《燈神》兩支以愛情為題的個人單曲後，昨日推出年度最後一首歌曲《連名字你都說錯》

MV找來George歐鎮灝擔任MV男主角，新歌貫徹淒慘情歌風格，繼續以虐心愛情故事作牽引。

明年計劃出勵志歌

新歌《連名字你都說錯》，是Candy 3首個人歌曲之中，最具故事性的作品，「今次再一次搵Wyman黃偉文填詞，當初收到Demo時，『連名字你都說錯』係其中一句歌詞，Wyman一聽到，佢已經諗到成個故事起承轉合，佢話好想引用番呢句做故事主題；而故事中同男主角，一切嘅曖昧、所有嘢原來都係我一廂情願，起初我以為大家一見鍾情，但最後人哋連我個名都唔記得，所有嘢都係自己幻想。」

新歌《連名字你都說錯》，是Candy 3首個人歌曲之中，最具故事性的作品，「今次再一次搵Wyman黃偉文填詞，當初收到Demo時，『連名字你都說錯』係其中一句歌詞，Wyman一聽到，佢已經諗到成個故事起承轉合。」

Candy：「故事中同男主角，一切嘅曖昧、所有嘢原來都係我一廂情願，起初我以為大家一見鍾情，但最後人哋連我個名都唔記得，所有嘢都係自己幻想。」

提到本年3首作品均以虐心愛情為題，Candy自言喜歡唱慘情歌，「唱歌嘅話，我鍾意唱虐心嘅歌，唱嘅時候幾有feel。今年想貫徹統一一個形象。」不過連續3首慘情歌，Candy笑指發現「問題」，她說：「最近發現出太多慘情歌唔好嘅位，就係嚟緊公司有好多school tour，我覺得唔係好啱feel，對住一班學生應該要唱啲好開心或激勵嘅歌，但我3首全部都係慘情歌，就係因為咁，下年我諗住出首開心啲嘅歌，又或者勵志歌都可以，其實我自己作為聽眾，我好鍾意Winka啲勵志歌。」

連續3首慘情歌，Candy笑指發現「問題」：「最近發現出太多慘情歌唔好嘅位，就係嚟緊公司有好多school tour，我覺得唔係好啱feel，對住一班學生應該要唱啲好開心或激勵嘅歌，但我3首全部都係慘情歌，就係因為咁，下年我諗住出首開心啲嘅歌，又或者勵志歌都可以。」

對獎項未有諗法

而MV拍攝期間，Candy與男主角George難免有些頭碰頭等親密動作，而向來「怕生保」的Candy自言不感尷尬，她表示：「BB班MV拍攝，都冇乜身體接觸，尺度嚟講幼稚園都不如，同埋好彩同George啱啱合作拍緊劇，所以要埋位嘅時候唔需要熱身。」Candy透露聽完MV故事後，她第一直覺需要一個高冷及神秘感嘅男主角，剛巧她跟George合作拍劇，認為對方非常合適，「佢眼神好識演戲、好charm，當要拍啲畀佢眼神『電』到嘅鏡頭，我完全feel到點解喺MV度，我會有錯覺佢係鍾意我。」

Candy與男主角George難免有些頭碰頭等親密動作，而向來「怕生保」的Candy自言不感尷尬，她表示：「BB班MV拍攝，都冇乜身體接觸，尺度嚟講幼稚園都不如，同埋好彩同George啱啱合作拍緊劇，所以要埋位嘅時候唔需要熱身。」

Candy透露聽完MV故事後，她第一直覺需要一個高冷及神秘感嘅男主角，剛巧她跟George合作拍劇，認為對方非常合適，「佢眼神好識演戲、好charm，當要拍啲畀佢眼神『電』到嘅鏡頭，我完全feel到點解喺MV度，我會有錯覺佢係鍾意我。」

即將踏入年底，又是樂壇各大頒獎禮派發成績表的時候，問到Candy心情可有緊張？她謂：「冇緊張，冇特別心情，今年有好多女新人，有好多都係《全民造星IV》已認識，見證大家一齊成長同奮鬥，所以我對獎項冇太多諗法；出Solo最大成長係心態，而家自己唱歌、做訪問都冇以前咁『騰雞』見到自己呢一年成長同進步，反而更開心。媽咪心情會唔會緊張過我？媽咪從來都唔會畀獎項嘅壓力我，只要我開心就好，如果我冇獎，可能媽咪頒另類獎畀我，喺我好忙嘅時候，媽咪煮飯我食，就係我忙碌完嘅獎品。」