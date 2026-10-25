黎明新歌《等我攬住你》AI回春　林敏驄填詞「白膠黐」玩諧音粗口

59歲的黎明（Leon）一向喜歡創新，近日孖住為他演唱會排舞的ERROR成員梁業（肥仔/Fatboy）推出全新合唱歌《等我攬住你》。今次新歌除了以全AI製作MV讓天王瞬間「回春」外，最大亮點絕對是找來闊別合作25年的鬼才林敏驄親自執筆填詞！隨着完整歌詞曝光，網民發現阿驄哥將其「唔啱音」的搞鬼作風發揮到極致，其中一句更疑似大玩「諧音粗口」，踩界得來又極具娛樂性！

黎明與Fatboy跨世代合唱新歌《等我攬住你》，破天荒以全AI製作MV，大玩校園風。（facebook@Paciwood AMusic）

仲加入《哈利波特》魔法元素。（youtube@AMusic Official Channel）

林敏驄發功大玩食字 爆笑「諧音粗口」極踩界

近年大幅減產的林敏驄，接受媒體訪問時透露今次為Leon填詞猶如「食菜咁食」。細看《等我攬住你》的完整歌詞，字裡行間充滿阿驄哥專屬的無厘頭玩味。最令網民爆笑的，莫過於頭段歌詞：「這世界太迷漓 個個剃哂眼眉 / 個個都好似係度 係度拎住行李」，當中「係度 係度拎」連讀時，極似廣東話的諧音粗口，抵死得來又相當洗腦！

除此之外，歌詞中還充斥着各種「九唔搭八」卻極具畫面的抵死字眼，例如：「我怕你一轉身 就變咗阿毛 / 我怕你好華麗 咁變咗隻鬼」，去到尾段甚至連陳皮都出埋：「即使你變做陳皮 / 個個笑我重口味」、「我(仲)未試過愛滋味」，完美展現了林敏驄天馬行空的爆笑創意。

黎明極致回春。（youtube@AMusic Official Channel）

仲加入《哈利波特》魔法元素。（youtube@AMusic Official Channel）

撞樣魏浚笙。（youtube@AMusic Official Channel）

巧妙融入《I Love u OK》 延續25年前經典

阿驄哥早前透露，Leon傳來的Demo中原本有幾句自己亂哼的歌詞，他覺得幾得意便保留了下來。其中一句「可唔可以 停低一秒 俾我講句 I Love u OK?」，正正就是巧妙地呼應了兩人於1992年合作的經典金曲《I Love U Ok？》。若以2001年兩人合作北京申奧歌曲《相約在北京》計算，兩人至今相隔四份一世紀（25年）再度攜手，默契依舊十足，將昔日經典完美注入這首迷幻又盞鬼的新歌之中。

Leon再度邀請林敏驄合作，二人合作過兩首作品，分別是1992年的《I Love U Ok？》，及2001年慶祝北京申辦奧運成功的《相約在北京》。（資料圖片）

歌詞充滿玩味。（youtube@AMusic Official Channel）

仲有粗口諧音。（youtube@AMusic Official Channel）

AI重現19歲靚仔Leon 扑頭致敬神算

至於MV視覺方面亦絕不馬虎，以全AI技術將時間線倒流，帶大家回到1985年Leon在英國留學的少年時期，並加入《哈利波特》元素。片中19歲的學生哥Leon青澀靚仔，更被指撞樣新一代男神魏浚笙（Jeffrey）。而Fatboy亦被AI「強行增高」，與Leon拍埋差不多高大。MV中Leon拿著玩具起勢扑Fatboy個頭的一幕，更擺明向1992年他與許冠文主演的電影《神算》致敬，連Fatboy都親自在IG轉發這幕。

扑頭致敬神算。（youtube@AMusic Official Channel）

白膠漿照頭淋硬食 肥仔慘成犧牲品

為配合新歌其中一句歌詞「如果要長久 就用白膠黐」，官方早前釋出的拍攝花絮可見，劇組準備了幾桶「1加侖」白膠漿進行大懲罰。只見大量白膠漿直接朝Fatboy「照頭淋」，搞到他極度狼狽；相反身旁的Leon就非常避忌，最終幸運地只被淋中左邊膊頭，更忍不住看著慘變「白膠人」的Fatboy偷笑，畫面與歌曲一樣充滿極大喜感！

二人合作無間。（youtube@AMusic Official Channel）

肥仔喺AI生成片都要着厚底鞋。（youtube@AMusic Official Channel）

Leon好鍾意創新。（youtube@AMusic Official Channel）