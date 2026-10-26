任賢齊等足15年終於搶到紅館檔期 官宣2027年4月17、18日開騷

香港歌迷終於等到啦！ 任賢齊（小齊）相隔15年，終於可以重返紅館開演唱會！日前他在澳門舉行《齊跡2026》巡迴演唱會，面對數百名香港歌迷高舉「下一站紅磡」應援牌，終於親口宣布好消息：「我申請到明年2027年4月17、18日嘅檔期啦！」全場萬多名觀眾即時歡呼，氣氛熱烈！

更令人驚喜的是，這個由2023年開始、走遍世界200多場的《齊跡》巡演，原定今年年底在北京收官，如今因為終於成功申請紅館檔期，決定將真正的壓軸終點站，留給香港！

小齊日前（24日）在澳門銀河綜藝館開騷，吸引過萬觀眾入場。當晚他多次走下舞台，與歌迷近距離互動、握手，玩得特別盡興，令全場歌迷開心到飛起。來到最受歡迎的點唱環節，數百名歌迷突然高舉「下一站紅磡」應援牌，場面相當壯觀。

其中一位香港歌迷成功搶到點唱機會，卻沒有立即點歌，反而先向偶像「追數」！「我五歲就已經去睇你演唱會！作為一個香港資深歌迷，我真係想講，我哋等咗你好耐啦！究竟幾時先輪到香港呀？」小齊一臉無奈，解釋自己絕對沒有忘記香港，只是紅館這個殿堂級場地實在太難申請，公司多年來屢次入紙，都未能成功。歌迷閒言，齊聲台下表示，等幾耐都等！料不到小齊隨即笑着宣布：「我....終於可以話畀大家知，我申請到2027年4月17、18日紅館檔期啦！」全場頓時歡呼雷動，小齊卻不忘反問：「你哋係咪真係會嚟㗎？」萬多名觀眾齊聲大叫：「會！」大班歌迷完場後，都開心表示，本來是催小齊快啲紅館，沒想到今次真的願望成真，開心過中六合彩。

事實上，香港歌迷催小齊開騷，已經不是第一次。齊跡巡演期間，多次被香港歌迷詢問及留言問：「小齊！香港究竟要等多久！」小齊曾苦笑表示，太難申請，但答應歌迷會檢討一下，加把勁！結果小齊真的沒有食言，沒有放棄！經過三年努力，終於成功重返紅館。

《齊跡》世界巡演由2023年開始，三年多來足跡遍及美國、加拿大、馬來西亞、新加坡、巴黎、倫敦、澳洲，以及內地多個城市，累積演出超過200場。原本計劃今年年底在北京為巡演畫上句號，豈料紅館檔期終於獲批，整個計劃隨即改變。香港成為最終壓軸收官場。小齊坦言，香港對他有特別意義：「其實我都算半個香港人啦！由開始拍杜琪峯導演嘅電影，我已經搬嚟香港住，二十幾年啦！我一早攞住香港身份證過日子，香港好多地方，可能仲熟過你哋！」他笑言，當公司提醒他，已經15年沒有在紅館舉行演唱會，自己也嚇了一跳：「吓？有咁耐咩？時間真係過得好快！」

紅館演唱會消息傳開後，最令小齊頭痛的，竟然不是準備演出，而是接電話！他笑說，消息一出，已經收到過百位朋友致電要求訂飛，電話多得令他招架不住。「好耐冇試過咁多人打電話畀我！最搞笑係香港啲朋友，以前成日叫我幫手買其他歌手香港演唱會飛，我都話唔可以太多啦，兩張、四張好啦！」豈料風水輪流轉，這次輪到他自己開騷，朋友立即獅子開大口！「佢哋話，今次唔係其他人喎，係你自己喎！咁係咪終於可以冇限啦？每場留住200張先，之後再加！」小齊聽完哭笑不得：「我邊度有咁多飛呀？我連幾時開賣都未知，公司話等通知呀！」

香港歌迷終於等到紅館，另一邊廂的台北歌迷卻開始不滿，紛紛留言問他何時重返台北小巨蛋，甚至笑指小齊「偏心」。小齊聽完再次苦笑：「你哋係咪以為小巨蛋我開㗎？一樣好難申請㗎！」

由香港催到台北，原來巡演走遍世界200多場，小齊坦言最難的不是唱足200場，而是申請到歌迷想他去的場館！不過，這一次，香港歌迷終於不用再問「幾時輪到我哋」。

因為2027年4月17、18日，小齊終於回來了！

演唱會票價及公開發售詳情，將稍後公布。