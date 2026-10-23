數百人逼爆商場 人氣女團Honey Punch首演新歌《Turbulence 漩》

日前由伯樂音樂學院舉辦第六屆《說填就填》伯樂填詞創作比賽 ×《作曲人的誕生大賽頒獎典禮2026》昨日（10月19日）於九龍鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場圓滿落幕。現場人山人海，數百名歌迷與市民湧入商場各樓層，歡呼聲、尖叫聲此起彼落，整個荷里活廣場瞬間變身成大型應援現場！

除了見證一班本地詞曲新星誕生，壓軸登場的人氣女團 Honey Punch 更以「大師姐」氣勢震撼全場。一出場即引發瘋狂尖叫，她們現場首度獻唱全新單曲《Turbulence 漩》，勁歌熱舞瞬間把氣氛推至最高點，視聽雙重轟炸，令全場興奮到飛起！

星光級製作班底，強勢來襲

談及《Turbulence 漩》的誕生，陣容簡直豪華到令人羨慕，音樂監製由香港樂壇知名製作人伍樂城領軍，聯手韓國 K-Pop 頂尖製作人 Shorelle（曾為 BTS Jin、LE SSERAFIM、ITZY 打造熱門作品）及 Daexon（曾為 TWICE 打造爆紅曲）。編舞則由曾操刀 aespa《Whiplash》等爆紅舞蹈的 RENAN 負責。中文填詞由唱作新勢力 SERRINI 梁嘉茵 傾力加持。跨國星級班底加持下，《Turbulence 漩》無論旋律、節奏還是舞蹈都充滿衝擊力，現場一唱出來即成功「捲起漩渦」，讓歌迷完全沉醉其中。

Honey Punch 各成員現場表示，非常感謝公司與老闆們的全力支持，也感激粉絲一直以來的陪伴，期望未來能帶來更多更好的作品回饋樂壇。

Honey Punch 成員大爆幕後趣事：邪惡炸雞 Donut vs 甩鞋危機

錄歌期間也發生了不少有趣花絮！監製們居然使出「邪惡招數」，搬出香噴噴的炸雞 Donut 試圖「誘惑」成員們，但 Honey Punch 齊心合力力抗引誘，乖乖喝水、保持健康飲食，為錄音和新歌表演「養聲 Keep fit」，展現超強意志力！

而在 Rehearsal 時，成員 Colour 因為跳得太投入、太用力，竟然當場甩鞋！不過她馬上從容著回鞋子，臨危不亂繼續跳舞，專業度滿分，也讓現場工作人員忍俊不禁。

昨日的活動不僅是詞曲比賽的頒獎盛典，更是 Honey Punch 新歌《Turbulence 漩》的華麗首演舞台。勁歌、熱舞、星級製作加上粉絲滿滿的愛，成功讓荷里活廣場成為當日最熱鬧的「漩渦」中心！