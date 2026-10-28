The Weeknd《Hong Kong》女主角曝光　活躍時尚圈IG坐擁51萬粉絲

加拿大流行巨星The Weeknd (本名：Abel Tesfaye）在過去周末，在舉行了兩場《After Hours Til Dawn Tour》香港站演唱會，現場座無虛席，萬人朝聖。The Weeknd在演唱會無預警播出新歌《Hong Kong》的MV，由於新歌破天荒神級無縫取樣（Sampling）樂壇天后王菲的粵語經典《季候風》，引起全球樂迷洗版各大社交平台。

The Weeknd香港騷唱新作《Hong Kong》。（香港01 攝）

MV特別於香港取景拍攝。（香港01 攝）

《Hong Kong》的MV在特別在香港取景，並呈現樂充滿懷舊電影感的香港街景，拍攝氛圍接近The Weeknd喜愛的王家衛風格。MV曝光後，除了令大批香港樂迷大為感動之餘，更令人好奇究竟MV中的擁有精緻面孔的女主角是誰。

The Weeknd迷幻R&B融合王菲空靈旋律。（香港01 攝）

王柳雯來自成都 IG坐擁50萬粉絲

現年30歲的王柳雯（Wiwen Wang）來自成都，活躍於時尚及藝術圈，同時是設計師、模特兒、時尚網紅及藝術空間WESPACE Gallery聯合創辦人。她憑精緻的五官及獨有的時尚高級感，在IG坐擁51萬粉絲。翻查其社交平台，王柳雯經常分享火辣性感照，亦經常周遊列國及出席時尚藝術品牌活動。另外，王柳雯昨日亦有在IG分享今次拍攝《Hong Kong》MV的幕後花絮，並留言表示：「Last week in Hong Kong wasn’t just a memory-it was a scene. Honored to be part of @theweeknd 's vision for this city.(上週在香港的經歷，不只是一段回憶，更是一幕精彩的景象。很榮幸能參與 @theweeknd 為這座城市構想的藍圖之中。)」

現年30歲的王柳雯（Wiwen Wang）來自成都。（IG/@__wiwenwen__）

王柳雯事後在IG分享拍攝MV的幕後花絮。（IG/@__wiwenwen__）

王柳雯五官精緻。（IG/@__wiwenwen__）

王柳雯活躍於時尚及藝術圈，同時是設計師、模特兒、時尚網紅及藝術空間WESPACE Gallery聯合創辦人。（IG/@__wiwenwen__）

王柳雯IG坐擁51萬粉絲。（IG/@__wiwenwen__）