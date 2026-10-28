陳奕迅Eason錄音演出｜150萬人已登記抽籤買飛　中籤率究竟幾高？

陳奕迅的現場錄音演出《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》將於2026年12月12-13、16-17、19-20、23-24、26-27日，2027年1月6-7、9-10、23-24、27-28、30-31日，2027年 2月12-13、16-17、19-20日在香港演藝學院歌劇院舉行，由於場地小而且每場歌單都不同，所以實在一票難求，未開賣已被黃牛炒至過萬元一張！而主辦單位亦相當體恤粉絲，每場有9成門票都公開發售，並以抽籤形式舉行。門票今日（28日）早上11時起在Cityline登記抽籤。據知，截至晚上7點為止，已有150萬人登記抽籤，非常踴躍！相信不少樂迷聽到這個數字都相當擔心自己落空，究竟「中籤」機率多少？以下就計算一下。

陳奕迅的現場錄音演出《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》將於12月12起，在香港演藝學院歌劇院舉行26場。

主辦單位亦相當體恤粉絲，每場有9成門票都公開發售，並以抽籤形式舉行。

香港演藝學院歌劇院全院座位總數為1,181，假若使用「樂池」，座位數量將減少，所以保守點估算每場約1,000座位，當中9成為公售，即約900座位；26場合計約有23,400張公開發售門票。以現時150萬人登記，即中籤率約為1.56%；換言之，每64人中只有1人會抽中。不過，由於每次交易最多能購買兩張門票，可選同場或不同場次合共兩張，相信絕大部份人都會買兩張，如此計算的話，中籤率則減一半約為0.78%，即每128人只得一人中籤，這個數字簡直又是考驗人品和運氣的時候了！而更值得留意的是，截止登記時間為明晚（29日）11點59分，愈來愈多人登記，中籤機會愈來愈低……祝大家好運！

門票今日（28日）早上11時起在Cityline登記抽籤，根據主辦消息，截至晚上7點為止，已有150萬人登記，非常踴躍！