Taylor Swift豪花2億搞夢幻婚禮　要求焚毀所有奢華裝飾原因曝光

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce今年7月圓婚，兩人特別選址紐約麥迪遜廣場花園（MSG）盛大世紀婚禮。當時有指現場布置耗資約3000萬美元（約2.35億港元），將婚禮現場打造成森林仙境風格，不過由於婚禮的保密功夫做到足，直至現在都沒有婚禮現場照片流出。

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce今年7月圓婚，兩人特別選址紐約麥迪遜廣場花園（MSG）盛大世紀婚禮。（IG/@taylorswift）

Taylor夫婦狠心下令焚毀所有奢華裝飾

根據《Page Six》及綜合外媒報道，近日有消息指，婚禮中使用到的裝置及裝飾品，為了避免外流被有心人士當做商品公開拍賣或轉售，Taylor下令工作人員將現場所有器材及裝飾品搬走焚毀，而所有物件需要動用到達11台大型卡車搬運。雖然焚毀地點沒有公開，但有知情人士透露，Travis要求所有物件都不能留下任何痕跡。

Taylor夫婦狠心下令焚毀所有奢華裝飾。（Getty Images）

Taylor Swift婚禮垃圾竟被放上網拍賣

至於為何Taylor夫婦會有這個決定，有可能因為婚禮過後，婚禮現場的廢物及垃圾竟然被放上網售賣，連「空氣」都成了搶手貨。有網民在拍賣及購物網站eBay上，有人公開拍賣聲稱是在Taylor Swift婚禮期間收集到的「餐廳紀念空氣」，而這袋空氣明碼標價近5萬美元。除了天價「紀念空氣」外，婚禮現場周邊的碎布料、廢棄汽水罐拉環等垃圾，也被打包成紀念品出售，單件售價約25美元（約196港元）。令人意想不到的是，這些以「紐約垃圾」為主題的收藏品受到了熱烈追捧，目前庫存已顯示即將售罄。