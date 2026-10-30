JW王灝兒「派帖」報喜　 與王至尊疑似婚照埃及度蜜月靚相曝光

從《男人信什麼》掀開《矛盾一生》的序幕，獨立歌手JW王灝兒多年來唱盡女人心聲，為大家的情緒提供一個又一個「逃生門」，JW今日宣佈雙囍臨門，除了將一段「至尊愛情」譜進新歌《JW2情歌》外，同時「派帖」示意與摯愛展開人生的新一頁！《JW2情歌》由KW朱敏希作曲填詞、Dick Wong編曲、JW王灝兒與JW王至尊（Jim Wong）、Karton Ma共同監製，也是JW與JW的首個「愛情結晶品」！《JW2情歌》喜帖寫上「謹以至誠，邀請您傾聽我們製作的《JW2情歌》，見證我們人生新篇章的開啟。」連日期格式「歲次丙午年十月三十日 星期五」亦跟足中式喜帖格式，誠意十足！

JW王灝兒今日無預警「派帖」宣布喜訊，迎來人生新階段兼推出新歌《JW2情歌》。

JW慶幸遇上靈魂伴侶 激讚另一半做監製倍安心

JW親解新歌創作概念：「因為我們的工作會遇到很多不同的挑戰，也要面對很多不同的聲音，所以知道對方一定會在自己身邊送上無限支持的時候，便會覺得份外感動。至於JW2 的意思正正是JW乘以JW，當我們互相陪伴、互相扶持的時候，力量遠遠大於JW乘以二，足足大一倍呢！」JW直言每句歌詞都代表著二人一起走過的日子：「最令我感動的歌詞是『若遇大敵 踏前抵擋 在傷痛裡 互相撐過 未怯懦』，勾起無數感動回憶，慶幸自己可以找到一個靈魂伴侶，一起走出傷痛去迎接幸福的未來！」

JW與男友王至尊（Jim Wong）以情侶裝亮相，雙方球衣背後均印上「JW 7」號碼，極顯默契。

王至尊首任廣東歌監製 最欣賞JW工作態度認真

首次為廣東歌擔任監製的王至尊，最欣賞JW的工作態度專業又認真：「《JW2情歌》是講述我們面對外間抨擊時，如何互相支持，所以每句歌詞都令我感動不已，更加令我覺得我們是『Power Couple』，正如歌詞『各自成了 彼此至尊』一樣！」

男友王至尊從後環抱JW，兩人笑得十分甜蜜。

期待首唱High爆「至尊沙田VS標準流浪」賽事

為了完美呈現JW X JW的「至尊愛情」，《JW2情歌》MV將於11 月6日上架，並預告將於11月7日舉行的港超聯賽事「至尊沙田VS標準流浪」中，在啟德青年運動場上首度獻唱新歌《JW2情歌》，「Sing援」西班牙名宿大衛施華的港超聯地標戰！她說：「期待屆時可以透過音樂跟大家訴說JW X JW的故事，為大家的生活送上一絲暖意與祝福，到時見！」