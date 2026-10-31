Eason陳奕迅演唱錄音會2026丨26場參考歌單一覽+重編280首歌
陳奕迅《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》演唱會將於2026年12月12-13、16-17、19-20、23-24、26-27日，2027年1月6-7、9-10、23-24、27-28、30-31日，2027年 2月12-13、16-17、19-20日，共計26場，在香港演藝學院歌劇院舉行，歌單僅供參考，實際以當天現場錄音曲目為準。陳奕迅在《口水多過浪花》中，與鄭裕玲透露，今次錄音會預計會錄280首歌。
Eason陳奕迅演唱錄音會2026丨專輯總覽
Eason陳奕迅演唱錄音會2026丨專輯歌單
歌單僅供參考，實際以當天現場錄音曲目為準。
Eason陳奕迅專輯《陳奕迅》
錄音時間：2026年12月12日
1、時代曲
6、安守本分
2、傷信
7、愛情，幼稚！
3、游離分子
8、從未癡心
4、我怕你不肯
9、其實我記得
5、有意無意
10、當心中有戀愛感覺
Eason陳奕迅專輯《與我常在》
錄音時間：2026年12月13日
1、現場直播
7、伴遊
2、與我常在
8、跟我走好嗎
3、愛沒有左右
9、今天等我來
4、生命有幾好
10、敵人
5、抱擁這分鐘
11、那一夜有沒有說?
6、那一夜有沒有雪?
Eason陳奕迅專輯《I Had A Great Time!》
錄音時間：2026年12月16日
1、24
6、冤氣
2、八里公路
7、最後今晚
3、萬佛朝宗
8、不求人
4、放下來
9、一切還好
5、愛你入骨
10、開不了心
Eason陳奕迅專輯《The Easy Ride》
錄音時間：2026年12月17日
1、阿士匹靈
7、人工智能
2、陽性反應
8、結束開始
3、衝口而出
9、活著多好
4、大開眼戒
10、他一個人
5、我不好愛
11、不知所謂
6、熱帶雨林
Eason陳奕迅專輯《H³M》
錄音時間：2026年12月19日
1、Allegro, Opus 3.3 a.m.
6、七百年後
2、還有什麼可以送給你
7、Life Goes On
3、於心有愧
8、太陽照常升起
4、今天只做一件事
9、不來也不去
5、一個旅人
10、沙龍
Eason陳奕迅專輯《Taste the Atmosphere》
錄音時間：2026年12月20日
1、Welcome To The Future
5、我杯茶
2、講男講女
6、超錯
3、葉問風中轉
7、葉問風中轉 - Demo Version
4、花花世界
8、講男講女 - NG take
Eason陳奕迅專輯《Stranger Under My Skin》
錄音時間：2026年12月20日
1、六月飛霜
6、My Private Christmas Song
2、Stranger Under My Skin
7、樂園
3、最後派對
8、等你愛我
4、苦瓜
9、因為愛情
5、沼氣
Eason陳奕迅專輯《不想放手》
錄音時間：2026年12月20日
1、27 Seconds （Music box of 然後怎樣）
7、不要說話
2、路...一直都在
8、漂亮小姐
3、獨居動物
9、臭美
4、倒帶人生
10、土星環
5、Aren't You Glad
11、然後怎樣+Hidden Message
6、7
Eason陳奕迅專輯《4 a Change》
錄音時間：2026年12月24日
1、King Kong
3、第一類接觸
2、Lonely Christmas
4、少見不怪
Eason陳奕迅專輯《幸福》
錄音時間：2026年12月24日
1、幸福摩天輪
4、忽然難過
2、飄飄飄飄
5、專家話
3、時光倒流二十年
Eason陳奕迅專輯《新生活》
錄音時間：2026年12月24日
Eason陳奕迅專輯《黑·白·灰》
錄音時間：2026年12月26日
1、阿怪
6、世界
2、我們都寂寞
7、謝謝
3、兄妹
8、像一句廣告
4、十年
9、寂寞奏鳴曲
5、要你的
10、Last Order
Eason陳奕迅專輯《Special Thanks to...》
錄音時間：2026年12月27日
1、Special Thanks To 1
8、Special Thanks To 2
2、你的背包
9、人造衛星
3、謝謝儂
10、沒有手機的日子
4、男人的錯
11、跳蚤市場
5、你會不會
12、狂人日記
6、故事
13、Special Thanks To 3
7、想哭
14、給愛麗斯
Eason陳奕迅專輯《What's Going On...?》
錄音時間：2027年1月6日
1、裙下之臣
6、不如不見
2、最後的嬉皮士
7、心深傷透
3、白玫瑰
8、解藥
4、黑擇明
9、天公地道
5、富士山下
10、粵語殘片
Eason陳奕迅專輯《認了吧》
錄音時間：2027年1月7日
1、煙味
6、愛情轉移
2、淘汰
7、好久不見
3、快樂男生
8、愛是一本書
4、紅玫瑰
9、第一個雅皮士
5、月黑風高
10、白色球鞋
Eason陳奕迅專輯《Life Continues...》
錄音時間：2027年1月9日
1、低調
6、大得太快
2、人車誌
7、想聽
3、最佳損友
4、暴殄天物
5、落花流水
Eason陳奕迅專輯《Solidays》
錄音時間：2027年1月10日
1、歌·頌
2、後台
Eason陳奕迅專輯《天佑愛人》
錄音時間：2027年1月23日
1、昨日
6、第五個現代化
2、今日
7、快高長大
3、每一個明天
8、如果這一秒鐘你跟我講你不愛我
4、眼眉調
9、我的世界末日
5、一
10、貝多芬與我
Eason陳奕迅專輯《Listen To Eason Chan》
錄音時間：2027年1月24日
1、瑪利奧派對
6、Crying in the Party
2、熱島小夜曲
7、狂熱革命
3、閃
8、變色龍
4、演唱會
9、時代巨輪
5、滑鐵盧車站
10、乜嘢啫
Eason陳奕迅專輯《Nothing Really Matters》
錄音時間：2027年1月27日
1、送院途中
6、我感激
2、黑夜不再來
7、到此一遊
3、美麗有罪
8、當這地球沒有花
4、戲迷情人
9、Made in Hong Kong
5、和平飯店
10、愛上你是我眼睛的錯
Eason陳奕迅專輯《怎麼樣》
錄音時間：2027年1月28日
1、不能再等待
6、一夜銷魂
2、對不起 謝謝
7、浮城
3、Hippie
8、早開的長途班
4、不然你要我怎麼樣
9、聽聽
5、不睡
10、人神鬥
Eason陳奕迅專輯《The Line-Up》
錄音時間：2027年1月30日
1、心裡有鬼
6、隨意門
2、我有我愛你
7、1874
3、明年今日
8、防不勝防
4、人來人往
9、兩名男子街頭相遇
5、季軍
10、黑面
Eason陳奕迅專輯《Live for Today》
錄音時間：2027年1月31日
1、幸災樂禍
7、真相
2、Katrina
8、猜情尋
3、十面埋伏
9、忘記歌詞
4、呀邊個邊個
10、New Order
5、小孩不懂怕
11、歲月如歌
6、謊言
Eason陳奕迅專輯《打得火熱》
錄音時間：2027年2月12日
1、K歌之王
6、美麗謊言
2、打得火熱
7、吹微風
3、新廣告歌
8、溫室效應
4、低等動物
9、活躍症
5、綿綿
10、下週同樣時間(再見)
Eason陳奕迅專輯《反正是我》
錄音時間：2027年2月13日
1、Because You're Good To Me
6、K歌之王
2、低等動物
7、沒有你
3、不如這樣
8、冤家
4、愛是懷疑
9、全世界失眠
5、我也不會那麼做
10、Good Times
Eason陳奕迅專輯《上五樓的快活》
錄音時間：2027年2月16日
1、在你身邊
7、我甲你
2、這樣的一個麻煩
8、心的距離
3、多少
9、床頭燈
4、Nothing Ever Happened
10、給你
5、你為什麼哭了呢
11、從何說起
6、你為什麼哭了呢
Eason陳奕迅專輯《我的快樂時代》
錄音時間：2027年2月17日
1、我的快樂時代
8、兩種講法
2、我甚麼都沒有
9、請相信我
3、天下無雙
10、反高潮
4、黃金時代
11、Mr. Cab Driver
5、新曲+精選
12、時代曲
6、新曲+精選
13、尋開心
7、相信相依
14、不再讓你孤單
Eason陳奕迅專輯《Shall We Dance? Shall We Talk!》
錄音時間：2027年2月19日
1、黎喇
8、天使的禮物
2、Shall We Dance
9、Eason's Angel
3、Shall We Talk
10、怪物
4、2001
11、孤獨探戈
5、太空漫遊
12、信心花舍
6、失戀太少
13、黑暗中漫舞
7、單車
Eason陳奕迅專輯《U87》
錄音時間：2027年2月20日
1、爛
7、葡萄成熟時
2、阿牛
8、不良嗜好
3、夕陽無限好
9、怕死
4、16月6日晴
10、大個女
5、浮誇
11、新美人主義
6、葡萄成熟時
12、遇見了你