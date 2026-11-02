Weeknd《Hong Kong》封面選用杜可風作品　王菲原本有機做嘉賓？

The Weeknd過去兩個周末在香港啟德體育園主場館，舉行香港站演唱會《After Hours Til Dawn Tour》，最令廣大樂迷驚喜的是，The Weeknd 在演唱會中首度釋出專為香港打造的全新單曲《Hong Kong》，並破天荒神級無縫取樣（Sampling）樂壇天后王菲的粵語經典《季候風》。歌曲在各大串流平台上架，更帶動王菲舊作《季候風》重新上榜，更令外國樂迷更關注廣東歌。

有觀眾入場帶了Weeknd惡搞作唱，Weeknd更拿來自嘲一下。

MV特別於香港取景拍攝。（香港01 攝）

《Hong Kong》單曲封面選用杜可風作品

The Weeknd深受王家衛導演的電影美學以及90年代香港流行文化啟發，新歌《Hong Kong》的MV亦MV在特別在香港取景，並呈現樂充滿懷舊電影感的香港街景，，拍攝氛圍接近The Weeknd喜愛的王家衛風格。而歌曲在音樂平台上架，單曲封面更特別選用《重慶森林》傳奇攝影指導杜可風（Christopher Doyle）收藏的珍貴香港攝影作品。封面左上角更印有「香港 FEATURING 王菲 季候風」的黑白復古字樣，還有香港標誌性的高樓大廈及天星碼頭。

《Hong Kong》單曲封面選用杜可風作品。（IG圖片）

劉嘉玲爆The Weeknd曾提議邀王菲做嘉賓

影后劉嘉玲日前（10月31日）出席「M+五周年慈善晚宴」時，透露與老公梁朝偉欣賞The Weeknd演唱會時，聽到《Hong Kong》時非常感動。劉嘉玲更指The Weeknd原來是梁朝偉的忠實粉絲，所有梁朝偉的電影都有看過，雙方更透過經理人相約聚餐。席間雙方大談電影及MV設計，The Weeknd更拜託劉嘉玲協助聯絡杜可風，劉嘉玲更指對方比香港人更愛香港。她更爆料指，The Weeknd曾提議邀請王菲擔任演唱會嘉賓，可惜王菲當時身在北京未能抽空。

劉嘉玲日前（10月31日）出席「M+五周年慈善晚宴」時，透露與老公梁朝偉欣賞The Weeknd演唱會時，聽到《Hong Kong》時非常感動。（IG圖片）