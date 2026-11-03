Jason Mraz台北演唱會開場前10分鐘先搬摺凳　樂迷怒轟安排極荒謬

格林美得獎創作歌手Jason Mraz憑藉2008年發行的單曲《I'm Yours》在全球爆紅，這首歌不僅稱霸各大排行榜，更成為無數歌迷心中的經典神曲。睽違7年昨晚（2日）在台北南港展覽館舉行演唱會，但現場極度混亂，有大批樂迷投訴會場內沒有工作人員引導位置，就連座位的區域及座位編號都是亂來。最誇張的是Jason Mraz已經開始演唱，最後一排的座位還沒擺好，怒轟安排荒謬！

格林美得獎創作歌手Jason Mraz憑藉2008年發行的單曲《I'm Yours》在全球爆紅，睽違7年昨晚（2日）在台北南港展覽館舉行演唱會。（IG/@jasonmraz）

開場前10分鐘工作人員才擺放座位

昨晚開始有大批台灣樂迷在Threads上發文，投訴演唱會座位亂七八糟，明明演唱會票上有標明座位，但工作人員只表示隨便有空位就可以坐。最離奇的是，開場前10分鐘工作人員還在擺放座位，而座位竟然是摺凳及宴會椅，加上只用寫上不按座號編排的白紙貼在椅背上，安排非常簡陋。另外，有現場人士透露，Jason Mraz出場20分鐘，還有一堆觀眾疑似因為找不到座位而站在大螢幕前面看演唱會。

開場前10分鐘工作人員才擺放座位。（threads/@chingching070）

座位竟然是摺凳及宴會椅。（threads/@rebecca__1993）

只用寫上不按座號編排的白紙貼在椅背上，安排非常簡陋。（threads/@chihungkao）

有找不到座位的歌迷只能站在後面位置看演唱會。（threads/@freshjive29）

Jason Mraz開始唱了20分鐘，仍有大批樂迷冇位坐。（threads/@ruoyi_____88）

樂迷怒轟安排極荒謬。（threads/@cony0109）

樂迷投訴坐位變企位

有樂迷直斥該架高的地方沒有架高，現場一半的人沒有入座演出就直接開始：「工作人員只會說隨便有空位就坐 那我當初花比較貴想坐D7靠正中間結果被排到E2最邊邊是什麼意思？而且現場一堆人找不到座位就直接變站席 現場秒變氛圍感超差的忘年會 台上唱他的台下還在一陣慌亂 現場主辦感覺想要發一個破手環就了事 直接氣到沒有聽到想聽的《I’m Yours》就直接離場 就來看看主辦最後會怎麼收場這荒謬的一切🙄」。

樂迷投訴坐位變企位。（threads/@chenluen0311）

樂迷怒轟主辦荒謬必定會投訴

有樂迷分享了疑似主辦方在非常接近開騷前在社交平台發的公告，表示因本場演唱會舞台規格及設備擴大，為確保整體音場效果與最佳觀賞品質，部分座位將配合現場舞台配置進行調整。大批受影響的歌迷都感到憤怒不已，更表示無法接受以3880台幣（約928港元）的劃位票竟然變自由票，必定要去消基會投訴：「主辦不用出來交代嗎？」、「為什麼我們早早買的票 現場跟別人撞號 然後安排他們去更前面的位置？因為前面有空位？」、「沒遇過這種的😡」、「太荒謬！！！」