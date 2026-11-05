Jason Mraz相隔7年重返香港開騷　近50歲唱功依然驚人

美國唱作歌手Jason Mraz昨晚（4日）假亞洲國際博覽館舉行《Jason Mraz: Asia Tour 2026 in HONG KONG》演唱會，相隔7年再展開亞洲巡演，香港樂迷終於有機會再次感受這位格林美得主的現場魅力！明年便踏入50歲的Jason Mraz，唱功依然驚人，聲線清亮、高音輕鬆，現場演繹甚至被歌迷大讚比聽CD更好聽，獲封「神級行走CD」！

演唱會晚上約8時20分開始，Jason Mraz與樂隊一唱便唱到10時半，演出超過兩小時，經典歌曲輪番登場，包括陪伴不少樂迷走過青春歲月的《I'm Yours》、《Lucky》，《I won’t give up 》熟悉的旋律勾起集體回憶，全場氣氛熱烈。

Jason Mraz的音樂最迷人之處，是不需要聲嘶力竭，也能令觀眾完全投入，加上樂隊成員即興演奏，結他與敲擊樂手各展身手，讓整晚演出充滿驚喜。觀眾聽得如痴如醉，彷彿享受了一場長達兩小時的音樂治療。

演唱會尾聲，Jason Mraz更應觀眾熱情安歌一次，並向全場樂迷說出「我愛香港，多謝！」為這個充滿歡樂與感動的晚上畫上句號。

演出後，社交平台湧現歌迷好評。有樂迷表示，自己由十多年前開始聽《I'm Yours》和《Lucky》，今次首次欣賞Jason Mraz現場演出，完全超出預期：「Live仲好聽過播碟！就嚟50歲，把聲仲係咁bright、咁響，高音完全唔使用力！」更有觀眾笑言：「佢真係好厲害，唱歌唔使抖氣！」

除了唱功，現場觀眾的投入程度亦成為網上熱話。有歌迷大讚全晚氣氛極佳，身邊觀眾沒有人不停聊天，也沒有瘋狂舉機拍攝，大家都專心享受音樂：「真心全晚面帶微笑地聽，療癒得嚟又唔係嗰啲好夾硬嘅正能量！」

亦有原本對Jason Mraz認識不深的觀眾，被他一晚的演出徹底征服，表示回家後一定會找更多他的作品來聽。當然也有資深歌迷略感遺憾，因為未能聽到心愛的《Butterfly》。

演唱會過後，他更刻意留港一天，四周遊玩及享受美食，之後再到東京開唱。