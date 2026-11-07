「原來MV可以咁樣睇？」HKDI超狂展覽　4大展區免費睇大師作

好的MV (音樂錄像) 可以令歌曲有錦上添花的效果，香港知專設計學院 (HKDI) 創研呈獻《MV Fest》，這是一次致力表揚音樂錄像之藝術性、創新性和文化影響力的里程碑式展覽。



香港知專設計學院 (HKDI) 創研呈獻《MV Fest》。（官方提供圖片）

《MV Fest》追溯全球音樂錄影帶的演變，從早期的電影實驗到當代藝術家大膽的視覺表現。展覽展出超過50支突破性的音樂錄影帶、超過20款獨特的造型展示及沉浸式裝置藝術，描繪了音樂媒介的創意與科技演變。展覽表彰國際先驅及香港本地創意社群的貢獻，展現音樂錄影帶持續推動視覺敘事、時尚與數位創新的界限。

《MV Fest》致力表揚音樂錄像之藝術性、創新性和文化影響力的里程碑式展覽。（官方提供圖片）

今次《MV FEST》一大亮點是首次在香港舉辦的世界級大師Anton Corbijn焦點專題，匯集超過160幀經典圖像，以及數十部精選MV作品循環播放。除了Depeche Mode，還包括U2、Nirvana、Coldplay、David Sylvian、Metallica及Arcade Fire等等。除了展覽之外，《MV Fest》亦延伸至一系列既精彩又免費的公眾活動，包括大師班、講座和沉浸式科技體驗。我們很榮幸邀請到知名音樂錄像導演和藝術家，分享他們對幕後創作的獨特見解。

MV Fest 一大亮點是首次在香港舉辦的世界級大師Anton Corbijn焦點導專題, 匯集超過160幀經典圖像, 以及數十部精選MV作品循環播放。除了Depeche Mode外, 還包括U2、Nirvana、Coldplay、 David Sylvian、Metallica及Arcade Fire等等（官方提供圖片）

《MV Fest》展覧主要由4個展區組成 ，第 1 區與第 2 區 : 焦點專題《世界級大師 – Anton Corbijn in Hong Kong》，聚焦於 MV 大師級導演 Anton Corbij首次在香港亮相，這場劃時代展覽匯集了超過 160 幀經典圖像以及數十支音樂錄影帶，分別位於第一和第二展區。除了 Depeche Mode，參展藝人還包括 U2、Nirvana、Coldplay、David Sylvian、Metallica、Arcade Fire 等。展覽之外，《MV Fest》還延伸至一系列既精彩又免費的公開活動，包括大師班、講座及沉浸式科技體驗。我們很榮幸邀請到知名音樂錄像導演和藝術家，分享他們對幕後創作的獨特見解。

MV Fest 第 1 區與第 2 區 _ 焦點專題《世界級大師 – Anton Corbijn in Hong Kong》（官方提供圖片）

第 3 區 : MV Fest主展館 -《MV Fest》為大家道出過去半世紀的國際MV發展進程,，同時場內屹立著12個TV Heads模型裝置。展場內之MV會按年份編排，讓大家穿越一段MV歷史音樂時光走廊，體驗不同時代的潮流與年代語境之餘，也見證到這些MV作品如何牽動潮流。大會嚴選出12支跨越6個十年的劃時代MV透過TV Heads放送，再配以其身上所重塑MV的標誌性造型設計。主展館還有飽覽超過半世紀的樂錄像作品展的MV Loop循環播放，保證令觀眾流連忘返。

MV Fest 第 3 區 _ MV Fest主展館（官方提供圖片）

第 4 區 : 空間MV體驗館 -《MV Fest》的最後展覽空間將向公眾展示由香港知專設計學院 (HKDI) 、業界夥伴及學生參與開發的沉浸式音樂錄影帶研發產品，並聚焦塑造音樂錄影帶未來的新興科技。在這裡，MV不再是「平面」、不只是導演視覺，觀眾可以透過Apple Vision Pro，欣賞特別攝製的三首音樂錄像，包括Serrini的《Good Bye (Love You)》、梁釗峰的《此處禁止落淚》及 Regent 林暐竣的《離苦》，觀眾在沉浸於3D影像中轉動頭部更可自選視角，立體感及空間感都令人耳目一新，視覺享受及新鮮感極高，原來MV是可以如此呈現。

MV Fest 第 4 區 _ 空間MV體驗館（官方提供圖片）

林暐竣攝製《離苦》MV。（官方提供圖片）