關心妍佛山南海開騷爆滿 愛女化身鼓手登台

關心妍日前「衣錦還鄉」，在家鄉佛山南海舉行《聽2026 演唱會》，吸引近5千樂迷買飛支持，全場爆滿，好友張栢芝亦送上花籃恭賀，而女兒楊榮心後台表現雀躍，除帶領祈禱外，更模仿媽媽「化妝set頭」，甚有星二代味道！演唱會開始時，關心妍一口氣唱出多首金曲，更用南海話「自家人」與「鄉里」打招呼！重返「主場」開個唱，Jade一共準備5套服飾， 除大唱金曲外，場外亦有慈善攤位為弱勢社群募捐，非常有善心：「其實我都成日返嚟（佛山），真係好感謝家鄉庇佑，可以每年都喺度開演唱會。真係仲密過香港開騷。其實每次嚟到都有帶心心睇吓，但每次都來去匆匆， 做完 show 第二日又要走，加上佢要返學，所以佢都未好有『家鄉』嘅Concept。 頭先佢都係一路陪我、一路溫 science同數學。其實我平時負責係中文同數學，老公就睇英文同數學， 所以每晚煮飯就會睇晒功課，知道佢陪登台唔影響學業。」Jade表示當地龍舟節最熱鬧，希望未來有機會帶女兒感受一下。

關心妍表示今次巡迴個唱的主題由2025年開始，一直希望將個唱帶回香港做終點站：「其實上次紅館20週年開始，已經差不多五年時間，亦就快出道25週年，忽然間嚟到25週年，一直都希望最後站係返香港，我哋都睇下紅館個期批唔批， 希望可以返去紅館， 有機會可以喺紅館做我25週年香港站。」

呢晚演唱由女兒楊榮心做「嘉賓」，不過今次拒絕表演側手翻，改為打鼓與媽媽合奏《負擔不起》，令觀眾非常有新鮮感：「因為我好想俾歌迷見吓心心， 唔經唔覺咁大個女，我問佢紅館試過打翻筋斗、合唱、清唱，我覺得佢又長大咗，咁啱佢開始學打鼓，我叫佢練下先， 練到差唔多就幫我打， 佢真係苦練半年！頭先台上我都唔敢望佢，忍住唔好打攪佢，佢好淡定但我就緊張到背脊出汗，依家係佢表演完我鬆一口氣！」Jade笑指未知女兒還有甚麼「秘技」，估計跳舞成下一站的表演項目，而囡囡表演後都到台邊為媽媽拍手打氣，更不時和唱非常投入。

心心表示現學習單簧管，盼有機會舞台上展示「音樂天賦」：「喺屋企媽咪音樂最叻，跟住就係我，爹哋係最渣！有時我喺屋企都會打鼓、媽咪負責唱歌，爹哋會做和音，不過係唱唔啱嘅和音。」完騷後大會安排「地道」大排檔慶功，Jade毫不介意貼地滿場飛敬酒，她笑言女兒未曾嚐地道風味，今次讓愛女品嚐地道美食。