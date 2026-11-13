Kanye West被偶遇一反常態與粉絲互動　意外親民舉動驚訝網民

美國饒舌歌手Kanye West（現改名為Ye）向來言行出位，去年帶同嬌妻Bianca Censori全裸突襲格林美獎頒獎典禮紅毯鬧出風波，其後又在網站售賣納粹黨T恤及在社交平台發仇恨言論，負面新聞不斷。加上被前妻Kim Kardashian爆出一向都有躁鬱症的問題，令外界質疑Ye的精神狀況。

Kanye West去年帶同嬌妻Bianca Censori全裸突襲格林美獎頒獎典禮紅毯鬧出風波。（Getty Images）

Bianca在紅地氈脫下毛毛大衣時，以全裸示人。（Getty Images）

Ye一反常態與粉絲握手互動

Ye近年推出了新專輯《BULLY》之外，目前正舉行大型世界巡迴演唱會《Ye Live Concert Tour 2026》。有粉絲在美國洛杉磯一酒店外偶遇Ye，片中可見，當Ye看到在場粉絲並不是狗仔隊後，立即對著鏡頭揮手打招呼，更「笑到四萬咁口」與粉絲握手。對於Ye意外親民的舉動，粉絲興奮發文表示：「如果懟在臉上的鏡頭不是狗仔隊而是粉絲，他或許也會靦腆地笑得像個小孩兒一樣。他不是完美的偶像，卻是粉絲眼中最鮮活的藝術家。」

有粉絲在酒店外等待Ye。（小紅書）

Ye看到在場粉絲並不是狗仔隊後，立即對著鏡頭揮手打招呼。（小紅書）

仲同粉絲握手！（小紅書）

有大批網民看到片段後，都被Ye意外親民的舉動感到驚訝，更表示在外媒的報道下，一直以為Ye是脾氣暴躁的劣跡藝人：「笑得像個孩子」、「這真的是Kanye West嗎？」、「這麼親民？」、「笑死了 一秒變善良」、「有一秒以為是AI」、「是本人還是替身」、「不知道他能笑成這個樣子」、「很慈祥啊」、「居然會笑？」