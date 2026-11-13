The Weeknd 《Hong Kong》MV上架 女主角換上何家百億新抱奚夢瑤

The Weeknd 上月在啟德主場館舉行了四場《 After Hours til Dawn Tour》，除了引起撲飛熱潮外，演唱會中更特別為香港站，製作了新歌《Hong Kong》，由於歌曲featuring王菲的《季候風》，The Weeknd 與王菲的歌聲亦完美配合，新歌隨即在當晚社交平台洗版，而《季候風》是王菲1993年的作品，更掀起了網友尋回九十年代的廣東歌的興趣。

《季候風》是王菲1993年大碟《執迷不悔》曲目之一，《季候風》原由潘源良填詞、台灣著名創作人陳小霞作曲（原曲為《有一天我會》）。

The Weeknd 在《Hong Kong》正式MV亦有粉墨登場。

The Weeknd 在香港演唱會的大螢幕上播放了《Hong Kong》MV，大家都相當期待在YouTube看到正式版登場，而今晚《Hong Kong》MV正式上架， MV 由 Evan Larsen 執導，取景風格雖延續啟德演唱會螢幕上的夜幕霓虹與都市孤獨感，最大改變就是女主角，之前演唱會版MV女主角是由王柳雯擔任，但今次YouTube版MV就換上了何猷君太太奚夢瑤擔任，奚夢瑤未嫁入何家豪門前，亦是中國名模，曾經為維密天使女模之一。