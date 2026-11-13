FYP 全新熱血單曲《用武之地》MV 登場 化身打工仔挑戰武打場面

樂隊 FYP 推出全新熱血單曲《用武之地》，以充滿想像力的武俠隱喻，道出現代人在現實與理想之間的掙扎、不甘，以及渴望突破框架的決心。MV中更將這份精神延伸至現實社會，講述三位成員如何在壓抑而殘酷的都市生活中，勇敢突破枷鎖，尋找屬於自己的「用武之地」。

小人物的都市殘酷物語 三人分飾異角尋找出口

在 MV 中，FYP 三位成員分別飾演生活在不同崗位上的都市打工仔：Emiko 飾演每天面對龐大工作壓力的普通 OL；Billy 飾演日夜穿梭街頭奔波的外賣員；而霍金則飾演飽受社會摧殘、疲憊不堪的 IT 人員。三個角色精準投射出無數現代人在職場與生活中才華被埋沒、現實與理想拉鋸的困局。

首度挑戰武打動作場面 提前入 Studio 特訓

今次 MV 最大的突破，莫過於三位成員均是第一次拍攝武打動作場面。為了在鏡頭前呈現流暢且具力量感的打鬥效果，三人於開拍前特別抽出整整一天時間，前往武術指導的 Studio 進行密集式的招式與身手訓練，從基本功到動作套路都認真訓練。拍攝當日，三位成員分別拍攝專屬的打鬥場景。由於三人全程分開上陣，對於另外兩位成員的表現與整體劇情連結皆充滿好奇。三人事後更笑稱：「因為我哋都有各自的打鬥場面，其實怎樣砌在一起，我們三個都不知道，都要到時剪咗出嚟先會睇到成品效果！」