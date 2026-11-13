BIGBANG香港演唱會官方紀念品發售安排暢順 樂迷提早到場秩序良好

韓國天團BIGBANG今日起於啟德主場館舉行四場BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG演唱會。場內官方周邊商品售賣處設於啟德體育園（體育園）東營，今早11時開始安檢前已有數百名粉絲在園區排隊等候購買官方紀念品，現場人流管理及分流安排理想，樂迷均有序排隊選購心儀商品，整體秩序良好，流程暢順。

為便利粉絲選購心儀紀念品，體育園與主辦單位溝通協調後，特別優化現場安排。周邊商品售賣處工作人員Judy表示︰「我們將商品展示區、付款區及取貨區分隔，並將深受樂迷歡迎的手燈獨立分流出另一條隊伍處理，與購買所有周邊商品的觀眾分開，以提升效率及疏導人流。」

此外，場內亦設有餐飲站，提供飲品及小食，方便排隊人士補充水分及休息。整體而言，粉絲均遵守現場安排，秩序良好。

有粉絲表示，對現場安排感到滿意。陳小姐及孔小姐今早約6時已到場排隊，每人消費約2,000港元。她們認為現場秩序不俗，亦感覺主辦單位吸收了台灣場的經驗，令購物安排更為順暢。兩人完成購物後，計劃先到附近用膳及逛街，稍後再返回啟德主場館欣賞演出。

另一組樂迷張小姐則於今早約9時到場，每人消費約2,000至3,000港元。她們表示，整個購物過程約需3小時，與原先預期相若，對現場秩序及安排感到滿意。雖然排隊期間天氣較為炎熱，但整體購物體驗符合預期，完成選購後亦打算在附近逛逛。

啟德育園經理（園區）陳樂熙今晨一早到場視察環境及運作情況。他表示，園區及主辦方均有安排顧客服務員在場，協助樂迷了解商品資訊及選購心儀商品。他感謝樂迷配合現場安排，有序排隊及選購，令整體流程順暢。

體育園呼籲有意購買官方紀念品的人士預留充足時間，提早進場並預先選定心儀商品，以便更順利完成購物流程；同時，請因應天氣情況做好防曬或防雨措施，並可隨身攜帶縮骨遮等雨具。