郭富城啟德演唱會舞台首曝光　「一個啟德三個舞台」全方位視角

《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》，將於2026年12月31日至2027年1月1日，假啟德主場館舉行。個唱籌備如火如荼，大家都如箭在弦蓄勢待發。今日（13/11）主辦公開最新影片，率先披露舞台設計，圍繞「一個啟德 三個舞台」的概念，製作一個具立體主舞台、103米跑道T台，以及一個高11米，代表「Aaron」的A字城門，要令入場觀眾全方位欣賞到舞台王者的華麗演出。

《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》，將於2026年12月31日至2027年1月1日，假啟德主場館舉行。（官方圖片）

「一個啟德、三個舞台」多角度欣賞

郭富城演唱會的舞台，向來是一大矚目點，甚至可以說是主角之一。今日公開一條長約30秒的舞台概念影片，就將舞台具體呈現給觀眾。郭富城亦在社交平台分享該影片，並寫道︰「團隊經過多重檢視，將舞台精心優化，全力打造『一個啟德、三個舞台』」所指的三個舞台，分別包括立體主舞台、103米跑道T台及11米高的A字城門。要大規模製作該舞台，Aaron表示希望令觀眾可以從多角度欣賞自己和團隊，「為大家傾力演出的香港專屬特別場～啟德見。」

11米高的A字城門，大家可幻想郭富城登頂時的氣勢。（影片截圖）

長103米跑道T台，Aaron表示希望令觀眾可以從多角度欣賞自己和團隊。（影片截圖）

連同主舞台，「一個啟德 三個舞台」，全方位欣賞。（影片截圖）

追加最後觀賞座席 11月17日開售

對於門票早已售罄，主辦今日亦為大家帶來好消息，宣布在公售門票上，增加了觀賞座席，以及少量視線受阻位置之門票，將安排於11月17日早上10時正式公開發售。至今仍未買到門票的朋友，要珍惜最後入場機會，欣賞Aaron香港專屬的跨年超級盛演。