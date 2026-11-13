容祖兒啟德演唱會｜半小時售罄即宣布加兩場　祖兒食魚蛋粉慶祝

容祖兒（Joey）人氣勢不可擋！由英皇娛樂主辦的《 AURA 容祖兒演唱會》，今日（13日）中午公開發售，原定2027年1月18、22及23日假啟德主場館舉行的三場演出，門票開售僅半小時便全部售罄！ 面對歌迷的空前熱烈支持，主辦單位英皇娛樂即時宣布連加兩場，於1月19及24日再開騷，令演唱會由三場增至五場！新增兩場門票將於11月18日公開發售。

《 AURA 容祖兒演唱會》，原定2027年1月18、22及23日假啟德主場館舉行的三場演出，門票開售僅半小時便全部售罄！主辦單位英皇娛樂即時宣布連加兩場，於1月19及24日再開騷，令演唱會由三場增至五場！

祖兒昨日一早已開始工作，沒想到今日門票開售不足半小時，便收到公司通知三場全部爆滿，令她既驚喜又感動。祖兒表示：「開心又感動，今日午餐我獎自己食碗魚蛋粉！哈哈。最近其實工作期表係非常瘋狂，但係奇妙地，同今次演唱會個名《AURA》一樣，去到邊都感受到各方朋友同歌迷嘅支持，大家互相交換緊一股好強大嘅力量！所以今日覺得，都值得收工之後，放自己一晚，唔開會，唔做嘢，俾大腦休息作慶祝。」

祖兒昨日一早已開始工作，沒想到今日門票開售不足半小時，便收到公司通知三場全部爆滿，令她既驚喜又感動。

祖兒表示：「開心又感動，今日午餐我獎自己食碗魚蛋粉！哈哈。」

祖兒：「最近其實工作期表係非常瘋狂，但係奇妙地，同今次演唱會個名《AURA》一樣，去到邊都感受到各方朋友同歌迷嘅支持，大家互相交換緊一股好強大嘅力量！所以今日覺得，都值得收工之後，放自己一晚，唔開會，唔做嘢，俾大腦休息作慶祝。」

雖然演唱會明年1月才正式舉行，但祖兒早已進入備戰狀態。除了日常工作排得密密麻麻，接下來更要飛往不同國家試演唱會服裝，行程緊密得隨時今日飛英國，落機睡一晚、翌日試衫，隨即又要趕回香港工作，之後再飛另一個地方。祖兒透露，11月底便會開始排舞，踏入12月會可以放下其他工作，全程投入演唱會排練。首次挑戰啟德主場館，對舞台、服裝及演出每個細節都格外重視，希望帶給歌迷一次難忘的演出。

祖兒透露，11月底便會開始排舞，踏入12月會可以放下其他工作，全程投入演唱會排練。首次挑戰啟德主場館，對舞台、服裝及演出每個細節都格外重視，希望帶給歌迷一次難忘的演出。

今次《AURA》是祖兒繼2019年《PRETTY CRAZY》後，相隔逾七年再度於香港舉行大型個人演唱會，更是她首次以個人演唱會形式挑戰啟德主場館。演唱會以「AURA」為主題，象徵祖兒與歌迷二十多年來互相照亮、彼此成就的深厚情誼，並邀得國際舞台設計大師Es Devlin再次合作，打造令人期待的視聽盛宴。

《AURA》加場門票將於11月18日公開發售，歌迷記得留意官方公布的售票詳情，切勿光顧黃牛。

《AURA》加場門票將於11月18日公開發售，歌迷記得留意官方公布的售票詳情，切勿光顧黃牛。

《保誠保險呈獻AURA TOUR容祖兒演唱會》

場地：啟德體育園

日期： 2027年1月18, 19, 22, 23, 24日

時間： 19:30

地點： KAI TAK STADIUM (啟德體育園主場館)

票價： HKD $1680 / $1280 / $980 / $680

加開兩場：2027年1月19及24日

加場公開發售日期 : 18/11/2026

時間：中午12:00

快達票HK Ticketing、大麥

