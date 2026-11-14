衛蘭紅館開騷半空360度旋轉驚呼「好驚」　與黃淑蔓對唱掀高潮

歌手衛蘭（Janice）於今晚（11月14日）在紅磡香港體育館舉行《JANICE VIDAL 衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會 — 香港站》首場演出。是次香港站採用四面台設計，舞台特別增設高空移動機關，讓衛蘭升至半空並圍繞場館作360度旋轉，期間她多次向現場觀眾坦言感到害怕；此外，她亦在演出期間與身處台下觀眾席的歌手黃淑蔓（Feanna）隔空合唱，成為全晚焦點之一。

衛蘭（Janice）於今晚（11月14日）在紅磡香港體育館舉行《JANICE VIDAL 衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會 — 香港站》首場演出。

衛蘭（Janice）於今晚（11月14日）在紅磡香港體育館舉行《JANICE VIDAL 衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會 — 香港站》首場演出。

高空圓形吊台設計 半空獻唱兩次直言「好驚」

從現場畫面所見，該高空裝置為一個由多條鋼索懸吊的圓形小型平台，外圍設有發光護欄。演出期間，衛蘭站於該裝置內升至紅館觀眾席中層的高度，並沿場館作360度環迴移動，近距離接觸不同區域的觀眾。

在裝置運行及懸停於半空期間，衛蘭正在獻唱其經典歌曲。雖然裝置四周設有圍欄保護，但由於身處半空且裝置持續移動，衛蘭在演出過程中曾多次向全場觀眾大呼「好驚」，流露真實反應。

衛蘭升至半空並圍繞場館作360度旋轉。

衛蘭多次表示「好驚」。

真係好高。

衛蘭多次表示「好驚」。

與台下黃淑蔓隔空合唱 全場觀眾舉機記錄

除了高空旋轉機關外，演唱會期間亦出現驚喜互動環節。當時黃淑蔓身處台下觀眾席觀看演出，衛蘭在演出中與身處台下的黃淑蔓隔空合唱，現場大屏幕亦隨即捕捉並播出黃淑蔓展露笑容的畫面。兩人的互動吸引附近大批觀眾轉身並紛紛舉起手機拍攝記錄。

出道二十週年重返紅館 四面台拉近與樂迷距離

今次演唱會為衛蘭出道二十週年紀念巡演的香港站，亦是她首度以獨立音樂人身份重返紅館開騷。全場觀眾席亮起紅色手燈，配合四面台及半空移動裝置，拉近與全場樂迷的距離。