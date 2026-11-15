衛蘭紅館開騷丨前老闆黎明送零食花籃　爆笑叮囑：Show前唔好食

衛蘭（Janice）今晚（14日）於紅館為一連四場的《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站揭開序幕！場外星光熠熠，擺滿了張學友、容祖兒、張敬軒等多位圈中好友的祝賀花籃。不過，講到最搶鏡、最搞笑的，絕對是Janice的前老闆黎明（Leon）所送的「零食花籃」，好有心思！

衛蘭今晚紅館開騷。

滿佈薯片零食 賀辭重現黎明式金句

當年Janice因身形暴肥，曾被Leon爆金句寸她「肥過部電單車」。今次舊愛將開騷，Leon當然不忘發揮其獨有的「黎明式幽默」！黎明送上的花籃除了有靚花，竟然還插滿了十幾包不同口味的薯片和威化餅等零食，極具創意。

最抵死的是，花籃上的賀辭卡牌寫着：「Dear Janice，Good Show，Good Luck，Show前唔好食，Show後馬上食，Leon 2026」，明顯是針對Janice易肥的體質，搞笑叮囑她完騷後才可以放肆食零食，字裏行間充滿了前輩的窩心與幽默。

Janice 18歲時獲Leon賞識簽約入行，雖然她曾大爆Leon當年要求極度嚴厲，曾爆一首《心亂如麻》要錄足半年，但這份恩師情誼依然深厚，這個「零食花籃」絕對是全場最有心思的驚喜！

黎明送贈花籃好有心思，鮮花內插滿零食。