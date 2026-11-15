《衛蘭 OUT OF FRAME 》香港站首場圓滿完成：呢度先係我屋企

《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站首場演出昨晚(14日)於紅館圓滿完成，紅館後台一片花海，當中包括前老闆黎明，他的花籃上不單止擺滿了零食，更附上金句：「Good Show，Good Luck，Show前唔好食，Show後馬上食。」另外張學友、容祖兒、張敬軒、莫文蔚、古巨基、張柏芝、梁詠琪、陳慧琳、楊千嬅、丁子高、方力申、炎明熹、王祖藍、李亞男等也有送來花籃給 Janice 打氣。親臨紅館現場支持Janice 的藝人及歌手包括蔡思貝、王君馨、鍾舒漫、泳兒、黃建東、朱芸篇、雲浩影、黃淑蔓、Winka@COLLAR、 洪嘉豪、梁思浩、應昌佑等，他們及全場歌迷一起為 Janice 喝采。

《衛蘭 OUT OF FRAME 》香港站首場圓滿完成。（公關提供）

《衛蘭 OUT OF FRAME 》香港站首場圓滿完成。（公關提供）

《衛蘭 OUT OF FRAME 》香港站首場圓滿完成。（公關提供）

Janice 一出場先以暗黑造型和大家見面，在16位舞蹈員和4位銅管樂手陪伴下，以《Break-a-way》、《My Cookie Can》、《一格格》等富節奏感的歌曲為全晚演唱會揭開序幕，Janice 說：「香港嘅朋友，您哋好嘛？上年我嘅20 周年巡迴演唱會帶咗我去好多唔同嘅地方，同埋都見咗好多唔同城市嘅朋友，但其實我一直諗住您哋！因為呢度先係我屋企，出咗去一段時間都有諗過您哋有冇忘記我？返到屋企就想分享呢份禮物俾大家，今次演唱會係有一個全新嘅舞台同製作，其他站係真係未見過嘅。」接著她便以一曲《Little Miss Janice》結束了第一部份的表演。

Janice 一出場先以暗黑造型和大家見面。（公關提供）

在換過服飾後，Janice 一口氣帶來《離家出走》、《街燈晚餐》、《殘酷遊戲》、《心亂如麻》等經典歌曲，全場觀眾也和她一起大合唱。演唱會第三部份更有80位和唱與Janice 給大家送上《鐵蘭花》和《所以我愛》，接著她說：「請大家俾啲掌聲我呢班chorus，係神嘅愛令我哋走埋一齊，所以今晚好想將呢份愛分享俾您哋。」然後Janice 便以木結他自彈自唱了《True Colors》。

有80位和唱與Janice 給大家送上《鐵蘭花》和《所以我愛》。（公關提供）

在「環場360」環節中，Janice 企上和舞台有接近6米高度距離的移動裝置，在半空中繞場一周，與坐在山頂的觀眾近距離接觸，她先唱出《一場誤會》、《回電我》，在唱《你知道我在等你們分手嗎》時，身處台下觀眾席的黃淑蔓更和她遠距離對唱，令大家感到驚喜，之後的《大哥》和《就算世界無童話》引發了全場大合唱，大家對這兩首歌的投入和滾瓜爛熟令 Janice 非常感動，她說：「就算呢個世界冇童話，但都會有好多盼望，喺度都想衷心多謝 Leon同Mark，同所有喺我嘅音樂旅程幫過我嘅人，多謝您哋俾咗好多好歌我，而呢啲歌亦陪伴住大家成長。喺呢20 年我好開心有您哋陪住我經歷好多高高低低，作為一個獨立歌手可以企喺紅館呢個舞台上，感覺真係好特別，好感恩。」接著Janice 唱出了《The Best Version of Me》。

衛蘭半空中繞場一周。（公關提供）

衛蘭半空中繞場一周。（公關提供）

再度出場的Janice 由《草蜢》其中兩位成員蔡一智及蔡一傑陪伴下合唱了，原來蘇志威因不在香港所以未能參與演出。蔡一傑在台上恭喜Janice 再一次返到紅館，和那麼多樂迷一起分享她的音樂；蔡一智說：「今晚我哋所有錫Janice 嘅人都嚟晒，大家俾多啲愛嘅聲音俾 Janice 聽吓！」傑仔透露原來《草蜢》和Janice 認識這麼多年從未試過同台演出，上次Janice 的紅館演唱會已想邀請他們做嘉賓，但他們剛巧出埠工作未能成事，今晚終於可以同台合唱，Janice 以歌迷身份向傑仔和阿智點唱《永遠愛著你》。及後在唱《愛才》和《她整晚在寫信》時，Janice 更走至舞台四邊觀眾席和大家握手互動。

草蜢為頭場嘉賓。（公關提供）

草蜢為頭場嘉賓。（公關提供）

接著Janice 把紅館變成巨型Party House，先有DJ Tommy 出場打碟，更有新晉女歌手KALAI家麗首度踏上紅館舞台，她倆先合唱了Janice 當年和廿四味合作的《喜愛夜蒲》主題曲《Wonderland》、之後還有《Sugar in the Marmalade》英文版和《越夜越有機》，最後再重唱一次《Wonderland》，為《衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會》香港站首場演出畫上完美句號。

新晉女歌手KALAI家麗首度踏上紅館舞台。（公關提供）