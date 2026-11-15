香港DJ專訪｜沉醉於黑膠節奏的Lili Forest木子

DJ器材不斷推陳出新，隨著功能日趨強大，入門打碟的門檻亦隨之降低，令不少人投身打碟這項興趣，甚至發展出一番事業。在這個數碼化時代，本地音樂人Lili Forest木子卻深受DJ的傳統黑膠文化吸引，崇尚黑膠DJ的工藝。一連兩期專欄，Lili Forest將與各位讀者分享他成為DJ的故事。

攝於與Lili Forest木子訪問當天。

波盛：之前一路有見到你喺Mercury Recalls打黑膠碟。你係幾時開始接觸DJ﹖

Lili Forest木子：真係計嘅話，應該係三年幾前，嗰陣我係完全對DJ冇概念，因為我主要唱歌、寫歌、做Production。以前有間餐廳叫Lost Stars，主要係Musician唱歌、Live Band，佢哋三年前就準備開銅鑼灣新舖頭，叫 Mercury Recalls。我嗰陣有砌啲Playlist，係R&B、Soul Jazz、Afro Jazz嗰類嘢，感覺貴啲嘅嘢啦。佢哋就應該睇完個Playlist，覺得啲歌揀得都幾好，就問我有冇興趣落新舖打碟。

嗰陣時我對DJ嘅概念，就係好少布啦，喺個台度揈揈揈啦，跟住就掟蛋糕啦，係做Hype Man，覺得呢個係非常過譽嘅工作嚟，好多人會咁諗。咁但係佢話係玩黑膠，咁我覺得又唔同，就當電台DJ播下歌咁樣啦，我就應承咗。

鋪頭啱啱開，個Selection有幾百隻碟，都係老闆嘅Collection，主要都係80年代歐美嘢，咁我都識。一開始係要特登上一堂嘅同老細，因為我連 DJ Mixer 同Turntable 都未掂過。而我一Into一件事就好熱衷，瞓曬身，咁我就知道要買Turntable要買Mixer喇。

因為我覺得要做就要認真做，如果唔係不如唔好做。我就真係上二手網睇，咩牌子呀，幾多錢呀，全部二手買嘅，洗咗幾千蚊啦。但係錢唔係問題，地方係個問題。跟住我嗰陣就特登喺個廳中間開咗個壇出嚟，攞個Keyboard Stand 加塊木板，擺咗兩個唱盤加一個舊嘅Mixer 喺度開始練習。

Lili Forest木子初學打碟時於家中的設置。

波盛：我覺得除咗器材，打黑膠最大挑戰係要買大量黑膠同搵地方儲存。你本身有無儲開黑膠﹖

Lili Forest木子：我本身冇儲黑膠嘅，當時我應該有兩隻黑膠，純粹啲朋友送，或者貪得意覺得好靚買。跟住應該頭一個月啦，我淨係用舖頭啲碟打，但係當時我覺得好悶呀已經，即係又係呢啲碟，又或者係我覺得我唔夠熟啲碟。開始萌生一個諗法，然後上網又睇下Reddit啲人點樣開始打碟，就揀一個好熟嘅Genre先，咁我就開始儲。目標係有廿隻碟先，廿隻碟我有Greatest Hits呀、雜錦碟咁，我起碼可以捱到過零兩個鐘先。

Lili Forest木子打碟一段時間後，選曲不再局限於Mercury Recalls的黑膠，開始搜羅黑膠建立自己的音樂庫。

一開始係儲 City Pop 碟嘅，因為覺得 City Pop 好百搭，三年前 City Pop 仲係幾Hit嘅我覺得，而家就慢慢息微，或者叫做Fade Out 少少。當時係全新買，全部啲Reissue 係去White Noise買，次次都兩千蚊三千蚊走唔甩，我當時就不停說服自己，呢啲係工作開支，買咗都係有用嘅。之後就搵返啲我比較熟嘅嘢，但係香港都難搵嘅我自己覺得，就有啲 Disco、Soul、Funk，即係講緊 Earth, Wind & Fire、The Stylistics Commodores 之類，咁就開始儲。

White Noise Records自2004年經營至今，現時實體店位於深水埗大南街。

當時我會YouTube搵Vinyl DJ Set，如果淨係搵DJ Set可能會搵到Boiler Room，可能會搵到DJ Soda，亦都可能會搵到啲再OG啲嘅 Louie Vega。嗰啲係Club、Festival嘅Environment，咁對於我現時或者嗰時嘅工作係冇益處嘅，因為唔係嗰啲Crowd唔係嗰個玩法。

咁搵Vinyl就會搵到佢哋喺間好Quaint好Stylish嘅一間Café，咁佢有個DJ Set 打一個半鐘咁樣。通常就見到佢單手拎住一支嗰啲Lollipop耳機，係好有型，咁就學佢哋，聽佢哋做咩，發覺原來佢哋唔係淨係播歌㗎喎，原來係將兩首歌夾埋一齊。咁點樣夾埋一齊呢，又開始研究。因為我有玩音樂，我就明個Concept，兩首歌可能個速度差唔多，或者令到佢差唔多，就可以咁樣過歌喇，咁就自己試囉。

好好彩地鋪頭見我打歌嘅時候啲Crowd 係幾願意留喺度消費多啲，佢就請多啲我，咁我就多咗練習機會同埋觀察個Crowd 嘅機會，發覺原來係咁樣打會好啲，個節奏應該係點樣，應該好急咁樣轉，定應該攤長首歌呢，咁就真係現場去學呢啲。

波盛：除咗打黑膠，你有時候都會打Digital。你覺得兩隻有咩分別﹖

Lili Forest木子：玩黑膠嘅DJ同玩電子嘅DJ，同玩棍波車同玩自動波車嘅人係有少少相似，即係佢哋會Look Down嘅，玩棍波你做乜嘢揸自動波。我都可能有時會有呢個諗法或者疑問，但係慢慢會發覺其實唔同嘅嘢嚟，個Craft好唔同。

到我開始接到啲唔係黑膠碟嘅Job，我發覺自己好Handicap，我唔識用部機。個機幫我對咗拍子，咁我要做啲咩呢。黑膠嘅話係要完全自己聽，佢冇得Lock個Beat，你要隨時去Mon住佢，所以我會形容黑膠嘅Transition通常感覺會比較原始少少，冇咁多花臣嘢，但係我要用嘅注意力係多過我打Digital可能兩倍，因為我全神貫注，聽緊首歌做緊乜嘢。

玩Digital多咗嘅時候，發覺可能我哋追求或者觀眾追求嗰樣嘢唔係個技術含量，唔係你識唔識用耳仔對拍，唔係你識唔識Scratching。更加多係氣氛上，你識唔識配合呢個場合。當然如果你落Club或者你去一啲好Battle 嘅場合，技術含量都要高返啲，但係如果純粹係啲Event，可能係一啲大家開心Chill嘅地方，反而係氣氛緊要。人哋在乎你揀嘅歌啱唔啱佢聽，成個Flow你有冇帶緊佢去一個地方。我發覺呢樣嘢係作為Selector 嘅功力比起你識唔識Scratching緊要。

波盛：係咪就係呢種現場同聽眾嘅互動同交流令到你覺得打碟好好玩呢﹖

Lili Forest木子：其實就係呢樣嘢。我本身係一個唱作人，有時會好大壓力，會覺得我成個表演唔可以錯唔可以走音，對自己要求好高。但係嗰種壓力有時會令自己對於音樂嘅熱誠，又唔係少咗，但係好似冇咗當初嗰種好純粹彈到個音已經覺得好叻嗰種感覺。

Lili Forest木子除了是一位黑膠DJ，亦是一位活躍多年的獨立音樂人。

當初轉去開始打碟嘅時候，就好似對音樂有個好 Fresh 嘅 Point of view去睇，我真係純粹分享緊我覺得好聽，或者啱呢個時候聽嘅歌。或者我覺得你鍾意聽呢首歌，你有反應嘅，我畀另外一首睇吓你鍾唔鍾意，然後你過嚟問咩歌，得咗！對於我嚟講最開心係呢啲位，佢哋會真係放低戒備，行過嚟好純綷地問呢首係咩歌，咁我覺得音樂嘅Power喺呢度。唔係嗰個Elitism，我係精英我要唱得幾好，我要唱得好過你，唔係嗰種比較。

波盛：有無印象播過邊首歌後，有意想不到嘅人埋嚟問你係咩歌﹖

Lili Forest木子：有一對係Gen Z嘅男女，著得好有型嘅。個男仔係好似黑人Hood嗰啲Gangster，瀨屎褲、白色背心、紅色Cap帽向後戴、金鏈，個女仔就係地雷妹樣 Trap妹樣。我見佢哋入嚟呢間黑膠Theme嘅Bar，好奇點解佢哋唔喺老蘭嗰種地方嘅。

咁唔緊要啦佢哋坐低，我播緊Deep House嘅嗰陣時，跟住佢哋已經䟴緊，我就覺得OK佢哋Feel緊，我就試下轉野先。嗰個前奏出嚟，少少80s Feel ，但Pproduction係Modern嘅，跟住有把女聲出現唱廣東話。我見到個男仔即刻望咗過嚟，個樣係唔知依首咩嚟，但又好好Feel喎，跟住行過嚟問咩歌嚟㗎。然後我話：「呢個係劉天蘭嚟㗎。」佢話唔識劉天蘭問係邊個，我答佢：「岑寧兒阿媽。」

因為同佢講係葉德嫻個好朋友、咩Art Direction，佢唔會知，始終唔係嗰個年代。但係同佢講岑寧兒阿媽，佢就Get。然後佢問係咩歌嚟，嗰首其實唔係真係劉天蘭唱，係劉天蘭首《半個夢》，但係曉霖Xiaolin個Remake。次次打嗰首我都覺得：「Yeah! That's it!」

曉霖Xiaolin去年推出劉天蘭《半個夢》的Remake，黑膠收錄多個版本。

係有少少穿越咗年代，即係我係90後，佢係00後，然後劉天蘭我唔Sure係幾多後。好似係幾個代嘅一個對話，我覺得係幾Cool嘅一件事。我覺得做DJ 好多時候更加多係點樣氹人落疊。我哋聽好多歌，聽深啲嘅，會有好多覺得正嘅歌，但觀眾未必會即時Get到，或者佢哋未必Catch到。

但係With the right introduction同鋪排，佢哋係會覺得：「咦﹖我原來鍾意呢樣嘢㗎喎。」覺得係要咁樣氹人落疊囉。我哋就係分享緊我哋嘅口味同喜好，唔好話Educate，我覺得呢個字好似好高高在上，而係純粹分享。你未識我就介紹你，我有啲嘢都唔識，你可能介紹返我呢。

波盛：一路聽你講，都係鍾意啲Funk、Soul、Disco。你嘅音樂口味係點樣培養出嚟﹖

Lili Forest木子：我覺得我嘅音樂品味同口味，好大部分係打機嚟嘅。我細個好鍾意打機，打到唔沖涼唔瞓覺，我仲會因為打機逃學嘅，打得最多就係GTA同埋Guitar Hero。咁Guitar Hero就明啦，我夾Band係呢個原因，聽Band係呢個原因。但係GTA好重要一樣嘢就係成日都揸車，揸車成日有電台，咁我嗰陣打San Andreas 就係喺 LA 嚟，LA 其實就係全部 Soul、Funk、Boogie，嗰度影響我音樂嘅Taste係超大。所以點解我話我首先係儲City Pop黑膠， 因為最容易Get 最容易買，之後我就開始係儲Soul、Funk、Boogie。

2004年推出的遊戲《Grand Theft Auto: San Andreas》，故事發生在虛構的San Andreas，亦對應現實中的美國洛杉磯。

我嗰陣時唔喺香港讀書，到我開始聽歌就想夾Band，可能覺得容易啲，即係你自己玩 Disco、Funk 好難㗎嘛，嗰陣時又未有電腦去做Production。咁我就諗不如夾Band啦，彈支老木都可以唱吓歌，所以一開始就變Band仔。我好記得嗰陣時一返嚟香港聽電台，有播 My Chemical Romance，我鐘意咗就向咗嗰個方向發展，係咁樣先嘅。

波盛：打過最好玩嘅Party係邊一次﹖

Lili Forest木子：我同Mercury係合作得最緊密，因為我而家係佢嘅Resident。除咗佢Promise Book我多啲之外，咁我Promise返佢我試下用我哋有嘅資源、地方、人脈去做啲Event或者Party。我覺得最開心最正嘅Party，就係同香港有個跳舞團體，跳Locking嘅，佢哋叫做The Quickies。佢哋某啲成員加其他啲跳舞前輩，有個搞Party嘅Group就叫 For Funk's Sake，佢哋就專係Disco、Funk、Soul、R&B，佢哋個Community好Tight好合羣嘅。

Lili Forest木子成為了Mercury Recalls的駐場DJ，不定期與不同單位合作舉辦主題派對。

我當時就同其中一個成員傾，跟住就搞咗一場黑膠嘅 Party，專玩Soul、Funk、Boogie。香港係極少嘅，可能會有Bar播呢啲歌，但唔係一個呢個Theme嘅Party。我哋就同餐廳傾，我哋純粹三方合作搞個Scene啦。我哋諗住一季搞一次，咁喺上年開始搞，搞咗四次，每一次反應都好好，每一次都係勁多人。我IG 雖然嗰條片唔係最多人Like最多Views，但係DJ嚟講我最鍾意嗰條片，我就Pin咗佢。成班人喺度聽緊Disco 聽緊Funk，跳緊Locking、Popping 、Soul Dance，呢個應該係我最想做嘅。

波盛：如果無任何限制，你最想做到一個點嘅Party﹖

Lili Forest木子：我覺得玩得黑膠嘅人都係懷舊嘅人，會對以前有美好嘅想像。我會好想有真係以前Disco咁嘅環境，真係有人跳舞然後聽歌，即係唔係Club。Club同Disco係兩回事嚟，Club 係真係撳手機然後自拍，唔係跳舞。我好想要Disco 嗰種感覺，就有少少我喺 Mercury 搞嘅Event，唔一定要好叻跳舞，但係肯跳舞嘅人，一齊聽音樂、跳舞、Have fun。That's all。

係好難㗎呢件事，如果香港有好Specific 嘅一間 Club 或者 Disco 係專做呢啲嘢，我覺得呢件係好Cool嘅事。真係好似70年代美國，精心打扮完過嚟，真係去玩嘅Look嚟， 係好繽紛嘅，然後Express自己。

我呢家一季做一次嘅呢個Event如果可以變成再恆常啲，咁其實就係我好想做嗰樣嘢。好High㗎，因為真係有一啲Dancers，然後你打碟佢哋肯跳到好開心，仲覺得正添，That's the best！ 你Get佢哋要乜嘢，即係Sync到，你會見到大家喺度發酵緊。

如果一個DJ Set淨係得觀眾冇Dancers， 呢個DJ Set係好奇怪嘅對我嚟講。因為我哋播嘅歌Suppose就係要跳舞，我哋唔會全部Ballad咁播。如果冇一啲人肯跳舞，咁嗰個Show係一個好奇怪嘅Show，搵個人唱歌好過，我會咁諗。嗰個Dance 唔係講緊真係要識跳舞，唔係要你去練舞去學Locking， 唔係。而係你有Movement，個人會有Groove，同DJ嗰個互動呢，真係一切嚟㗎。

波盛：咁之前喺KKBOX風雲榜嗰種演出嘅感覺又如何呢﹖

Lili Forest木子：好唔同。正如我頭先講，我一開始打黑膠嘅場合，或者呢家比較常駐嘅場合，成件事係睇個Flow，而且大部分人唔係買飛入嚟，冇個Expectation要聽乜嘢歌，我覺得嗰樣嘢係好似Busking多啲，歌單有乜歌都得。甚至乎你覺得唔鍾意嘅，你去個廁所返嚟都冇問題，因為我純粹係個場地嘅Background Music ，未必係個Main Event。

去到KKBOX我都唔係個Main Event，但係個Set Up就變咗三面台，大家見到有個人升起咗，準備打碟，佢就會想全程Engage落去。嗰陣我一開始諗呢件事就覺得好大壓力，因為可能我對於DJ嘅概念，從來都唔覺得DJ應該係主角。我去Club嘅時候Club DJ都唔係主角，主角應該係Dancers，主角應該係個場嘅任何人。

Lili Forest木子在今年6月舉辦的《第八屆 KKBOX 香港風雲榜》中，擔任暖場DJ，並以香港流行曲編年史的概念，在演出中混合由古到今的香港流行曲。

所以比較辛苦嘅係諗法嘅轉變，我點樣可以令我播出嚟嘅嘢變成個聚焦，唔想佢哋聚焦嚟我度，可能我對DJ嘅Stereotype就係咁樣，班人跳就啱㗎喇。但係喺KKBOX，啲人唔係落Club 或者唔係落Disco，佢哋唔會想跳，變咗我個Preparation Work要多好多，我要Expect佢哋想聽啲咩，Fulfill Expectation 從而 Exceed 佢哋 嘅Expectation。

當時 Plan 嘅時候同導演傾，既然我又打到黑膠，又打到 Digital，咁就不如做到香港流行曲編年史咁樣啦，我哋由70年代打到 2000、2010、20220年代咁樣。我諗啲人慢慢 Feel 到啲歌慢慢新緊，慢慢越嚟越熟，最尾就變咗係用當日表演或者攞獎嘅單位嘅歌，去做個Remix同Mash up，十幾分鐘，咁就Mash咗十二個歌手。所以係全部One Minute Mix 咁入，就做個新嘅Remix。

我個諗法要有啲唔同先可以做到呢啲Set，如果用我平時嗰個做法，應該畀人鬧死。所以實質嗰句就Enjoy平時隨機應變，然後睇Crowd睇佢哋嘅心理活動變化去玩多啲。不過都係一個好難得嘅體驗，如果有更多呢啲Show，我諗會玩得再好啲，會玩得越嚟越叻，同埋會知道佢哋想要乜嘢。

波盛：見到你呢一年加入咗NO CAP RECORDS，音樂風格有少少唔同咗，甚至第一次整咗廣東歌《Muscle Memory》。呢家喺做歌方面，係咪會想融合埋打碟嘅想法入去﹖

Lili Forest木子：絕對係。因為以前冇DJ嘅時候，我純粹諗Live Band，Live Band呈現到出嚟就好好喇。但係而家打完碟嘅時候，就好想我首歌如果啱喺某啲Party或者某啲場合可以畀人打到，咁就好喇。所以啲歌都係會Urban少少，Beat Heavy少少。同埋11月Plan緊出一首歌，同上一首《Muscle Memory》係好似Mix咗咁樣，都係一啲開始咗打碟會有嘅新諗法。以前應該唔會諗到咁樣嘅。

Lili Forest木子在今年加入NO CAP RECORDS，於9月推出第一首個人廣東歌作品《Muscle Memory》

不過我自己Set會少啲打自己整嘅歌，因為我未出黑膠，打Digital嘅話又通常係啲Corporate Event，咁嗰啲我就可能一開始暖場打下，自己High下。但係都有聽過其他DJ喺某啲Party有打我啲歌，或者喺啲Radio打我啲歌。感覺原來係咁，我諗我要做多啲喇。

*了解過Lili Forest木子的DJ歷程後，下期專欄他將分享作為DJ私心推薦的廣東歌，以及介紹他全新作品的創作理念。