郭富城啟德｜合作19年Dancer剖白超感人︰只要你要我都會繼續幫手

舞台王者郭富城（Aaron）啟德首演《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》，將於2026年12月31日及2027年1月1日舉行。早前Aaron上無綫音樂節目《J Music》接受許文軒（Edmond）訪問，其中一節由多位跟郭富城合作多年的舞者，隔空傳上感性告白，播出後其中一些告白就被觀眾大讚感動，例如「只要你要我，我都會繼續幫你手」、「你除咗影響我之外，仲影響埋我個女」、「你好尊重我哋啲dancer，好覺得我哋都係一個表演者」，場面溫馨感人之餘，亦讓觀眾看出平時Aaron對人的真誠。

Aaron郭富城早前上無綫音樂節目《J Music》接受許文軒（Edmond）訪問。（影片截圖）

談到收到啟德開騷消息的感受，Aaron直言當下既開心又興奮。（影片截圖）

「一個啟德三個舞台」要令全場觀眾一齊感受普天同慶

談到收到啟德開騷消息的感受，Aaron直言當下既開心又興奮：「最主要希望捉住一個咁重要嘅時刻，因為跨年同新嘅一年對我嚟講係好重要時份。」提到以往演唱會舞台設計，Aaron透露今次的舞台主題︰「一個啟德三個舞台，除咗有主舞台，我哋中間大舞台，另外一邊一個10米高A字型舞台，仲有一個好似飛機跑道咁，希望大家去搵返一啲回憶。」他亦強調今次演唱會最重視氣氛：「今次演唱會我要求一樣嘢，就係開心有氣氛，同大家過一個好ICONIC同開心快樂嘅時刻。」要令全場觀眾一齊感受普天同慶的喜悅。

訪問中節目邀請了幾位合作多年的舞者接受訪問，包括合作19年的IVY、17年的YOPPY、12年的阿彤及細C，還有10年的FRANCO，隔空向Aaron感性告白，而每位的告白都非常動人。（影片截圖）

合作多年Dancer真情剖白︰你好尊重我哋啲Dancer

此外，訪問中節目邀請了幾位合作多年的舞者接受訪問，包括合作19年的IVY、17年的YOPPY、12年的阿彤及細C，還有10年的FRANCO，隔空向Aaron感性告白，而每位的告白都非常動人。

合作19年的IVY︰「第一次飛越舞林冇被揀中，之後就一直跳到而家，只要你要我，我都會繼續幫你手。」（影片截圖）

17年的YOPPY︰「我由4、5歲已經睇你啲MV學跳舞，啲錄影帶而家都仲喺度。」（影片截圖）

12年的阿彤︰「做緊新人時，喺佢面前跳緊舞，突然偷聽到你同隔籬個人講︰『幾勁喎！』我記到而家。」（影片截圖）

12年的細C︰「你好尊重我哋啲Dancer，覺得我哋都係一個表演者。」（影片截圖）

10年的FRANCO︰「兩個女臨瞓都問可唔可以睇下郭富城，你除咗影響我之外，仲影響埋我個女。」（影片截圖）

Aaron對一眾Dancer都好體貼，例如今次演唱會，會由著名美術指導張叔平（阿叔）負責服裝設計，更難得是連同Dancer的造型都諗埋。「以往阿叔只係做我嘅歌衫同造型，但呢段時間佢連我啲Dancer嘅造型都一齊諗埋，以前係分開嘅。」