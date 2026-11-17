舞台王者郭富城（Aaron）啟德首演《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》，將於2026年12月31日及2027年1月1日舉行。早前Aaron上無綫音樂節目《J Music》接受許文軒（Edmond）訪問。談到今次作為「香港專屬場」，歌單方面會有甚麼特別。Aaron表示會有不少近廿年冇唱過的歌曲，都會在今次出現，其中既暗示又明示地說，將會演繹近年翻Hit的《爆旋陀螺》（台灣譯：戰鬥陀螺 / 日文原名：爆転シュート ベイブレード）主題曲《爆裂旋風》，不過Aaron就自爆當日未知該玩意翻Hit，見到工作人員將歌曲放入歌單，即時反應是︰「有冇搞錯呀？點解會唱呢隻歌？」

舞台王者郭富城（Aaron）啟德首演《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》，將於2026年12月31日及2027年1月1日舉行。（IG@aaronkwokxx）

早前Aaron上無綫音樂節目《J Music》接受許文軒（Edmond）訪問。（官方圖片）

將獻唱久違金曲 每朝勤記歌詞做準備

談到「香港專屬場」歌單，郭富城表示有不少十幾，甚至二十年冇唱過的歌，都會在今次重現，所以目前首要應付是記歌詞。「對我嚟講，每朝瞓醒最清醒嘅時候，最好就係去背歌詞。」

啟德首演踏入倒數階段，郭富城已開始排舞練歌。（影片截圖）

隨後，Aaron又強調會有些意想不到的歌，都會出現。那份意想不到就連他本人初見歌名時，都感到震驚！「我曾經開會話︰『有冇搞錯呀？點解會唱呢隻歌？』工作人員解釋完一輪，我話OK，擺住喺度先，擺住先！」

Aaron強調今次會有些意想不到的歌，而知道會唱《爆裂旋風》時，即時反應是︰「有冇搞錯呀？點解會唱呢隻歌？」工作人員解釋完一輪，終於接受大家意見。（影片截圖）

自爆最初抗拒唱《爆裂旋風》 「點解會唱呢隻歌？」

直到第二次開會，Aaron終於明白工作人員的用意。「我終於都明，因為喺呢個時代裡面，有啲嘢係會翻Hit，呢隻歌超過廿年冇唱過，相信大家聽到都會興奮，會一齊躍動。」Aaron更隨即擺出發射陀螺時的動作馬步，讓大家意會。

講得興起，Aaron更隨即擺出發射陀螺時的動作馬步，讓大家意會。（影片截圖）

無綫電視於2002年首播日本動畫《爆旋陀螺》（台灣譯：戰鬥陀螺 / 日文原名：爆転シュート ベイブレード）時，邀請了天王郭富城獻唱改編自原版主題曲的粵語主題曲《爆裂旋風》。這不單是Aaron少有的兒歌，當年更在兒歌金曲頒獎典禮上，奪得最高榮譽的「兒歌金曲金獎」。