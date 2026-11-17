NCT 127演唱會2027澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
NCT 127演唱會澳門站《NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : MACAU - THE REDLINE' 》將於2027年1月16日（星期六）在威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務優先開賣門票，並會在金光票務、大麥網、uutix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
NCT 127演唱會2027澳門 | 詳情
演唱會日期：2027年1月16日（星期六）
演唱會時間：晚上7時
演唱會時間：威尼斯人綜藝館
門票價錢：澳門幣／港幣：VIP站位 $2,188 | VIP $2,188｜A 區 $1,688｜B 區 $1,388｜C 區 $888
澳門住宿優惠😍10間高性價比酒店推介（低至HK$284）
澳門來回交通選擇：立即入手！船票 / 直通巴士 / 包車接送
NCT 127演唱會2027澳門 | NCTzen 127會員優先購票
1. NCTzen 127會員優先購票登記
優先購票會員登記平台：Weverse
優先購票會員登記日期：11月17日（星期二）中午12點 - 19日（星期四）中午12點59分
2. NCTzen 127會員優先購票
優先購票會員發售平台：金光票務
優先購票會員開賣日期：12月1日（星期二）中午12點—下午5點
NCT 127演唱會2027澳門 | Klook 優先購票
優先發售平台 ：Klook
優先開賣日期：2026年12月3日（星期四）
優先開賣時間：中午12時
NCT 127演唱會2027澳門 | 公開發售
公開發售平台 ：金光票務、大麥網、uutix
公開開賣日期：2026年12月4日（星期五）
公開開賣時間：中午12時
NCT 127演唱會2027澳門 | 座位表
NCT 127演唱會2027澳門 | 大麥 4 個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。