NCT 127演唱會澳門站《NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : MACAU - THE REDLINE' 》將於2027年1月16日（星期六）在威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務優先開賣門票，並會在金光票務、大麥網、uutix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : MACAU - THE REDLINE' 》將於2027年1月16日（星期六）在威尼斯人綜藝館舉行。（Facebook@Venetian Macao 澳門威尼斯人）

NCT 127演唱會2027澳門 | 詳情

演唱會日期：2027年1月16日（星期六）

演唱會時間：晚上7時

演唱會時間：威尼斯人綜藝館

門票價錢：澳門幣／港幣：VIP站位 $2,188 | VIP $2,188｜A 區 $1,688｜B 區 $1,388｜C 區 $888

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NCT 127澳門演唱會粉絲福利。（Facebook@Venetian Macao 澳門威尼斯人）

NCT 127演唱會2027澳門 | NCTzen 127會員優先購票

1. NCTzen 127會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：11月17日（星期二）中午12點 - 19日（星期四）中午12點59分

2. NCTzen 127會員優先購票

優先購票會員發售平台：金光票務

優先購票會員開賣日期：12月1日（星期二）中午12點—下午5點

NCT 127演唱會2027澳門 | Klook 優先購票

優先發售平台 ：Klook

優先開賣日期：2026年12月3日（星期四）

優先開賣時間：中午12時

NCT 127演唱會2027澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：金光票務、大麥網、uutix

公開開賣日期：2026年12月4日（星期五）

公開開賣時間：中午12時

NCT 127演唱會2027澳門 | 座位表

NCT 127演唱會2027澳門 | 座位表

NCT 127演唱會2027澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。