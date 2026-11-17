曾憑專輯《Nothing is Under Control》入圍金曲獎歌后及最佳專輯製作人的岑寧兒（Yoyo），與憑《The Ètudes》榮獲金曲獎演奏類最佳專輯獎的鋼琴家張貝芝（Joyce）宣佈，將於 2027 年 1 月 19 及 20 日假 TIDES 舉行《between you and me…》小巡演香港站。香港站演出由KKLIVE 主辦，門票將於 11 月 23 日起於 The Club 獨家優先發售及 11 月 26 日於 KKTIX 公開發售。

西九結緣 促成Yoyo新專輯《還在》首度聯手製作

兩位音樂人首次結緣於西九流行音樂節的聯合演出，Yoyo 當時對 Joyce 的音樂美感與編排設計印象深刻，兩人惺惺相惜並成為好友。Yoyo 隨後正式邀請 Joyce 擔任其將於今年 12 月 6日推出的全新專輯《還在》的聯合監製，這亦是 Joyce 首度擔任流行音樂專輯的製作人，為樂迷帶來耳目一新的火花。

一支咪與一部琴 回歸音樂最初始想像

去年九月 Yoyo 於 Portal 舉行了兩場一票難求的演出，當時門票於半小時內即售罄，當時Joyce亦擔任音樂會的總監，現場演出二人一拍即合，所以於是次新巡迴演出中兩人再次攜手，並挑戰全新方式做演奏──以「一支咪和一部琴」的極簡編制，向觀眾呈現新專輯曲目最原始的想像，回歸音樂本質。極簡的編制但難度卻是極高，將會是二人默契的大考驗！Yoyo表示：「其實最簡單真的最難，但我很享受同Joyce一齊表演，覺得更加會有一份很純粹的感動，所以這次也特別選了在Live House舉行，我覺得會更適合這次表演方式。」

Joyce 也積極籌備是次「大挑戰」：「流行音樂同純音樂嘅分別，係同觀眾嘅交流好唔同，同埋有歌詞，哈哈！我好期待到時用一咪一琴的方式，來呈現Yoyo這張新專輯的最初靈感！」，兩人屆時將與觀眾分享專輯製作過程的點滴，並特別挑選啟發了這趟音樂旅程的歌曲作演出，帶來一場如像你耳邊講秘密的純粹音樂交流。

巡迴已公佈四站 各地樂迷未公售已求加場

目前《between you and me…》小巡演已排定香港、台北、台中及上海四個城市舉行，巡迴時間表一出爐，即引起各地樂迷熱烈迴響，紛紛已擔心買不到門票，要求加場。值得一提的是，是次購買限量VIP門票的觀眾更可以參加演出後的簽名會，跟Yoyo及Joyce近距離交流，VIP門票將會獨家於The Club平台發售，更多詳情請密切留意KKLIVE及兩位藝人社交媒體的更新。

【岑寧兒 & 張貝芝 《between you and me…》 小巡演 - 香港站】演出及票務詳情

•⁠ ⁠日期： 2027 年 1 月 19 及 20 日（星期二及三）

•⁠ ⁠時間： 晚上 8 時

•⁠ ⁠地點： TIDES

•⁠ ⁠門票售價｜全場座位：VIP $880/ 地面座位 $750/ 樓座 $650/ 視線受阻座位 $390

**限量VIP 門票包含：

•⁠ ⁠最前排位置

•⁠ ⁠限量版音樂會海報

•⁠ ⁠參加Yoyo & Joyce演出後簽名會

門票發售時間表：

•⁠ ⁠The Club 優先購票(含獨家VIP 門票)：

2026年11月23日上午11時至11月25日晚上11時59分

•⁠ ⁠KKTIX 公開發售： 2026年11月26日上午 11 時