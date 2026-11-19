歌手衛蘭（Janice）昨日（18日）於紅館舉行一連四場的《衛蘭 OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》，事後接受傳媒訪問時大談完騷感受及幕後點滴。演唱會結束後，大批熱情歌迷留在現場不肯離去，Janice坦言感受到歌迷的愛，更自爆差點忍不住再出場：所以我有啲心軟啊，即係如果Keep住聽，我會叫啲同事可唔可以俾我上去再唱多一首歌畀佢哋，我想佢哋快啲返屋企，所以就唔使等我。」

衛蘭接受傳媒訪問時大談完騷感受及幕後點滴。(葉志明 攝)

為勸退歌迷早點回家 避走化妝間調低音量

為免自己一時衝動，Janice笑言回到化妝間後，特意要求將喇叭音量調低：「有個speaker喺度，我叫佢可能要turn it down少少，我就唔想聽到佢哋嗌，一聽到佢哋嗌，我就會心軟。」記者問她當時有多想再上台，Janice直認：「10分入面10分！」但她笑言想大家早點回家，所以最終沒有再出去。

衛蘭為勸退歌迷早點回家 避走化妝間調低音量。(葉志明 攝)

轉做獨立歌手一腳踢 幕後細節全數親力親為

談及今次演唱會，Janice表示十分開心，因為加入了跳舞環節，整個香港站的舞台都充滿新鮮感。被問到轉做獨立歌手後，是否需要參與更多幕後工作時，Janice直認參與度極高：「好多啊！every part，每一part都真是參與好高。」她指比起以前，現在許多事情都要親自開會處理：「即係要諗要Visual啊，嗰啲dancers啊，dancers啲衫啊，我自己啲衫啊。即係仲有啲咩啊？個上面啲visual要啲咩？去到會唔會有字幕啊，會唔會有歌詞啊，有咩style。總之，所有嘢都係要要run through我哋。」

衛蘭轉做獨立歌手一腳踢。(葉志明 攝)

凌晨3點總綵排呻攰 圓夢加入詩歌合唱感滿足

凡事親力親為自然更加辛苦，Janice透露開騷前為了配合各項安全檢查（safety check），團隊要等到凌晨3點才能進行總彩排（Full run），坦言感到頗為疲累。不過，能在台上順利演出，並加入詩歌合唱（Choir）這個她生命中最重要部分的環節，一切都令她感到非常滿足。