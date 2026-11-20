Clockenflap 2026 終極音樂陣容火熱出爐！包括週日重頭壓軸 TURNSTILE，以及 陳綺貞、南洋派對 N.Y.P.D.、JANE REMOVER、五條人等更多驚喜名字！

本地最具標誌性的音樂及藝術節將於 2026 年 12 月 4 至 6 日重臨中環海濱活動空間 Clockenflap早前隆重公布完整音樂陣容！本年度文化盛事將於 2026 年 12 月 4 日（五）至 6 日（日）強勢回歸中環海濱活動空間，再度為廣大市民帶來全年最精彩的週末！

新公布的本年度重頭壓軸名字 TURNSTILE 將於週日晚登場，帶來 Clockenflap 獨家壓軸演出，這支神級樂隊糅合 hardcore、punk、另類搖滾與搶耳旋律，提煉出獨特破格的聲音，更由地下樂團躍升成同代最具影響力的現場樂隊之一。週六則有華語樂圈極具代表性的創作女歌手、詞曲作者兼結他手 陳綺貞，時隔十年再度回歸 Clockenflap 舞台！​此外，新公布的重點名單還有邪典 folk rock 二人組 五條人、Digicore 先驅兼實驗流行百變怪傑 JANE REMOVER、本地後崩人氣樂隊 南洋派對 N.Y.P.D.、勁爆 dance-pop 二人組 SOFI TUKKER、華語流行創作歌手 HUSH 以及Acoustic pop 歌姬 CATH WONG 黃妍。

新名單還包括R&B 騷靈歌手 GORDON FLANDERS、J-rock 風本地薑 晚安莉莉、知名喉唱組合 HUUN-HUUR-TU、近年火熱冒起的新晉女 Rapper LUCI GANG、高能量派對 DJ KOLLIN、dream-pop 詩人 ROOM307、downtempo cumbia 拉丁風三人組 KAREN Y LOS REMEDIOS、結合前衛流行樂與後崩的跨界別企劃 張醒嬋 X 夏日麼麼茶、本地 Rapper KALAI 家麗、jazz-funk pop 樂隊 KOWLOON K、陽光滿溢的 synth-pop 三人組 COPAK、藍調民謠歌手 TOMII、融合詩作的 indie rock 樂隊 MIDNIGHT COWBOY、dream-soul 創作人 FLARE，以及青年音樂展演團隊 YROCK。

與上列名字並肩登場的還有一眾重磅音樂大神，包括擔綱週六壓軸的 Paramore 主唱兼搖滾巨星 HAYLEY WILLIAMS，以及坐鎮週五壓軸的新生代 Alt-R&B 寶藏歌手 KESHI。早前公布的重點演出單位還有另類 R&B 新銳 MALCOLM TODD、 hard rock 巨頭 QUEENS OF THE STONE AGE、Shoegaze 殿堂 SLOWDIVE、indie 寵兒 HYUKOH、傳奇級另類搖滾神團 THE JESUS AND MARY CHAIN、Sonic Youth 創辦人之一 KIM GORDON、傳奇另類 hip-hop 先驅 DIGABLE PLANETS、前衛爵士二人組 DOMi & JD BECK、邪典後龐克二人組 SLEAFORD MODS、Techno 巨擘 MARCEL DETTMANN 等等以及更多精彩陣容。

Clockenflap 2026 會場化身美食樂園

Clockenflap 絕對不僅是一場音樂節。今年，Clockenflap 會場將全面升級，化身為熱鬧非凡的美食樂園，讓一眾樂迷大飽口福。首次登場的「AMEX GOURMET CLUB」（美國運通美膳會）由美國運通全力支持，這個全新美食專區精心網羅了全城人氣高企、備受追捧的星級餐飲品牌。此外，譚仔國際亦再度以官方合作夥伴身份強勢回歸。作為香港第一米線*，旗下的國際品牌「譚仔香港米線」、「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」將再度進駐音樂節會場。這些地道滋味不僅是現場樂迷的至愛，在香港這個標誌性的國際級音樂節上，一邊歎熱辣米線，一邊置身於中環海濱的熱鬧氣氛之中，絕對是難忘的音樂節體驗。7-Eleven 亦把其首間音樂節便利店帶進會場，提供冰凍飲品、經典思樂冰及地道小食，為樂迷於整個週末隨時補充能量；而官方飲品合作夥伴嘉士伯亦將隨時送上透心涼的生啤與特飲，為穿梭於各大舞台的樂迷隨時解渴降溫。

*譚仔香港米線、譚仔雲南米線及譚仔三哥米線均屬於譚仔國際旗下品牌。截至2026年6月26日，譚仔雲南米線及譚仔三哥米線於香港的餐廳網絡已擴展至207 間分店，分店總數量為全香港第一的米線連鎖店。

Clockenflap 今年再臨壯麗的標誌性戶外場地，在璀璨維港景致點綴下繼續為廣大樂迷送上世界級全方位音樂節體驗。現場除了多個舞台雲集各地必看國際、亞洲及本地音樂單位，樂迷更可同時享受精彩紛呈的藝術裝置、親子工作坊與表演，以及精心薈萃各大城中人氣食肆的豐盛餐飲美食。

大會將於稍後公布包括完整節目時間表、場地平面圖，以及有關本屆藝術、親子娛樂及餐飲美食項目的進一步資訊，敬請密切留意。

Clockenflap 音樂及藝術節2026為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。

票務詳情

門票現於官方購票平台 Ticketflap 發售：www.ticketflap.com/Clockenflap2026

其他官方授權售票平台：大麥、貓眼

成人門票

三日週末票：HK$2,180

單日票 (五/六/日)：HK$1,380

18 歲以下門票

三日週末票：HK$1,680

單日票 (五/六/日)：HK$980

完整音樂陣容列表

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