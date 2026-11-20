每年年底樂壇頒獎禮戰幔正式揭開，當中由樂迷一人一票決定的「叱咤我最喜愛」系列獎項向來最受關注。經過連日來各路粉絲落力拉票，商業電台今日（20日）中午12時截止第二階段投票後，正式公布《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛的男、女歌手及組合」最後5強名單。



今屆戰況極具戲劇性，樂壇天王天后張敬軒與容祖兒雙雙創下第19次入圍的驚人紀錄。男歌手方面繼2021及2022年後，再度出現MIRROR包辦四席的局面。組合五強則迎來大洗牌，不僅連入13年的Dear Jane宣告「斷纜」，更是自2006年以來、二十年間首度沒有任何樂隊晉身五強。

姜濤為上一屆「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」得主。（IG@keung_show)

MIRROR四子上演大逆轉 古天樂MC止步八強

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後5強名單為（排名依筆劃序）：Edan呂爵安、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒、Anson Lo盧瀚霆。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」五強。（IG@cr881903）

早前商台公布投票走勢時，Edan、Ian及Anson Lo均曾先後跌出七強，昨日（19日）走勢更顯示Anson Lo暫時落後。不過一眾「鏡粉」在最後階段發力狂追，最終三子成功上演大逆轉重返五強，聯同力爭「五年霸」的兩屆得主姜濤，繼2021及2022年後，第三度寫下MIRROR四子包辦男歌手五強四席的佳績。

餘下一席則由樂壇皇者張敬軒穩守，同時刷新個人第19次打入該獎項五強的紀錄。至於早前在走勢中氣勢如虹、躋身七強及八強的影壇大亨古天樂（早前更出動宣萱「黑圖」拍片爆笑拉票）、人氣王MC張天賦，以及首度入圍便備受矚目的新星Arvin曾傲棐，最終均遺憾止步，無緣決賽圈。

張敬軒再鬥MIRROR四子。(胡凱欣 攝)

容祖兒相隔7年強勢回歸 炎明熹黃淑蔓首闖五強

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後5強為（排名依筆劃序）：Gigi炎明熹、Marf邱彥筒、容祖兒、黃淑蔓、衛蘭。

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」五強。（IG@cr881903）

天后容祖兒在宣布明年1月登陸啟德主場館連開五場《AURA》演唱會後人氣再度急升，今次相隔7年重返五強之列，更與張敬軒看齊，雙雙打破紀錄第19次入圍。

今年女歌手五強亦迎來兩張新面孔：出道多年的黃淑蔓，今年7月在《JFFT歌謠祭2026》憑「生米煮成淑蔓」組合稱霸後人氣暴漲，成功首度叩關。而離開TVB後於今年加盟Sony Music大中華區、重新出發推出單曲《風旅》並展開校園巡演的炎明熹，同樣首度殺入五強。兩人將與上屆五強人馬衛蘭及COLLAR成員Marf（邱彥筒）正面交鋒。

容祖兒相隔7年重返五強之列。（IG@yungchoyee）

Dear Jane連入13年斷纜 20年來首現「零樂隊」五強

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」五強出現大洗牌，最終入圍名單為（排名依筆劃序）：ERROR、JFYT、MIRROR、VIVA、農夫FAMA。

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」五強。（IG@cr881903）

對比上屆五強，今年僅餘已奪得「五連霸」的MIRROR成功留低。同門師弟ERROR順利晉級。由YouTube頻道JFFT四子聯同YT周殷廷組成的JFYT挟強大網絡人氣殺入五強。相隔十年再度入圍的Hip-Hop組合農夫FAMA（日前亦獲古天樂拍片另類「加持」）強勢回歸。英皇娛樂旗下跳唱女團VIVA則首度躋身五強之列。

今早（20日）10時曾打入暫時七強的COLLAR與晚安莉莉，在中午截止前遭反超落馬。更令樂迷意外的是，自2013年起連續13年打入五強的樂隊Dear Jane今年宣告「斷纜」，連同Pandora、Zpecial等樂隊在次階段止步，令今屆成為自2006年後、二十年來首度沒有任何樂隊入圍「我最喜愛組合五強」的一屆。