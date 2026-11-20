JOLIN 蔡依林《PLEASURE世界巡迴演唱會》將於2027年1月22-24日、29-30日在臺北大巨蛋舉行，會在凱基尊榮貴賓、凱基銀行信用卡卡友、台灣大哥大專屬序號、JOLIN官網會員優先開賣門票，並會在Ticket Plus遠大售票系統開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

JOLIN 蔡依林台北演唱會（FB@SuperDome）

JOLIN 蔡依林演唱會2027台北 | 詳情

演唱會日期：

2027年1月22日（五） 19:30

2027年1月23日（六） 18:00

2027年1月24日（日） 18:00

2027年1月29日（五） 19:30

2027年1月30日（六） 18:00

2027年1月31日（日） 18:00

演唱會地點：臺北大巨蛋

門票價錢：NTD $6,990 / $5,990 / $4,990 / $3,990 / $2,990 / $990

注意：本次演出為全場實名制

JOLIN 蔡依林演唱會2027台北 | 凱基尊榮貴賓優先購票

優先訂票渠道：Ticket Plus遠大售票系統

門票發售時間：2026年12月10日（四）11:00

JOLIN 蔡依林演唱會2027台北 | 凱基銀行信用卡卡友優先購票

優先訂票渠道：Ticket Plus遠大售票系統

門票發售時間：2026年12月10日（四）18:00

JOLIN 蔡依林演唱會2027台北 | 台灣大哥大專屬序號優先購票

優先訂票渠道：Ticket Plus遠大售票系統

門票發售時間：2026年12月11日（五）12:00

JOLIN 蔡依林演唱會2027台北 | JOLIN官網會員限量優先購票

優先訂票渠道：暫未公佈

門票發售時間：暫未公佈

注意：相關資訊將另行透過會員電子報公告

JOLIN 蔡依林演唱會2027台北 | 公開售票

公開發售平台：Ticket Plus遠大售票系統

公開開賣日期：2026年12月14日（一）

公開開賣時間：中午12時

JOLIN 蔡依林演唱會2027台北 | 座位表