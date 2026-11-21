劉德華跨年演唱會舉行在即，便為樂迷帶來全新廣東專輯《About Life》 ，其中派台作《我年輕過》，11月13日派台，MV同步上線YouTube，結果一星期內點擊便破百萬，截至上線第八日更突破110萬觀看人次，創下劉德華近年粵語新歌，在YouTube最快破百萬的紀錄。

《我年輕過》MV同步上線YouTube，結果一星期內點擊便破百萬，截至上線第八日更突破110萬觀看人次。（網頁截圖）

歌曲《我年輕過》由劉德華與陳德建共同作曲、劉德華親自填詞，動員超過70位音樂人、管弦樂團和合唱團現場錄製。在七天內超過1,000,000 YouTube點擊率。（官方圖片）

劉德華睽違多年再推全粵語實體碟《About Life》，並由自己親自包辦曲詞，細訴人生體會。而專輯更移師到浸會大學音樂廳，動員連同管弦樂隊與合唱團等多達70位音樂家與工作人員，進行現場錄音。首支派台作《我年輕過》，於11月13日在各音樂平台登場，反應理想。

闊別多時，天王劉德華終於再度推出全新廣東歌及實體專輯，今次製作更為嚴謹。（官方圖片）

闊別多時，天王劉德華終於再度推出全新廣東歌及實體專輯！華仔今次將演唱會與唱片同步以《About Life》命名，整張專輯全為粵語作品。最令樂迷驚喜的是，新碟收錄的六首新歌當中，華仔更參與了其中五首歌曲的作曲及填詞部分，將近年對生活的感悟毫無保留地注入音樂之中。而今次除了錄音室版本，更特別準備了現場錄音的版本，正如華仔所言：「為何會有現場版？並非僅因音質優美，更在於其真實感。這次演唱會及專輯均命名為《About Life》，一個唱給你們聽，一個唱給自己聽。」