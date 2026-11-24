由Edward Chan培訓出道的音樂人Kudos Lam林躍，畢業於香港浸會大學流行音樂系，推出今年第四首派台作品《反悔掣》，延續一貫親自創作的音樂路線。今次親自包辦作曲及編曲，並聯同James Wu監製，填詞則由黃偉文（Wyman）操刀。歌曲以「如果現實中有反悔掣，你會否使用」為題，寫出人在重要關頭猶豫不決，最終仍選擇鼓起勇氣向前的心情。

Kudos Lam林躍的《反悔掣》由黃偉文（Wyman）填詞，歌曲以「如果現實中有反悔掣，你會否使用」為題，寫出人在重要關頭猶豫不決，最終仍選擇鼓起勇氣向前的心情。（官方相片）

Kudos透露，新歌靈感源自《附屬藍圖》之後想出一首比較輕鬆及清新的情歌，「於是喺寫旋律嘅時候主要係探索咩旋律最啱自己唱，首歌係我攞住支結他慢慢jam嚟，所以首歌有保留到最初嘅結他ideas。」《反悔掣》的題材，意外地與Kudos性格不謀而合。他指現實中自己是「改變主意大王」，「成日決定咗一樣嘢之後突然改變計劃或者後悔，比較鍾意隨性啲，跟心情做事，所以好意外Wyman有寫中我嘅性格。」他透露這個題材其實由Wyman提出，當初只邀請對方幫手寫情歌及幽默路線。

MV找來Dear Jane成員Tim執導，Lolly Talk成員阿蛋擔任女主角。（官方相片）

黃偉文量身打造詞作 Kudos自認「改變主意大王」

提到現實中有否想按反悔掣的經歷，Kudos憶述今年四月與音樂系同學合辦第一場個人音樂會，「因為臨近畢業好忙，曾經諗過不如唔好令到自己壓力咁大，搞咁大壇嘢又麻煩到朋友，有啲後悔決定搞。」但籌備過程中大家都十分支持他，「願意花好多時間陪我彩排，我覺得好感動同埋被鼓勵，於是就下定決心盡最大努力完成件事，依家睇返好慶幸自己有堅持到落去。」但如果現實真的有這個掣，他坦言不會按下去，「因為無論感情上、生活上，經歷遺憾係令我成長嘅養份，學習喺唔同關係入面接納自己同埋對方嘅不完美係我覺得好重要嘅課題，雖然會有猶豫嘅瞬間，但《反悔掣》呢首歌嘅重點更多係在於學識點樣去過濾複雜嘅情感，做啱嘅決定，令未來嘅自己唔好後悔。」

Kudos指拍攝過程好玩，笑言有一幕阿蛋叫他起身，雖然要飾演嫌棄對方的男朋友，但因為覺得自己好衰、阿蛋好慘，拍攝時忍不住笑。（官方相片）

Tim@Dear Jane執導MV激讚純粹

MV找來Dear Jane成員Tim執導，Lolly Talk成員阿蛋擔任女主角。Kudos指拍攝過程好玩，笑言有一幕阿蛋叫他起身，雖然要飾演嫌棄對方的男朋友，但因為覺得自己好衰、阿蛋好慘，拍攝時忍不住笑，「笑到要不斷retake，導演阿Tim係咁叫我唔好笑。」至於現實中可有「暗黑料理」本色，Kudos即自誇廚藝，「我對自己非常有信心，公仔麵嘅話絕對難我唔到，哈哈。」

MV找來Dear Jane成員Tim執導︰「佢個怕羞性格令佢喺鏡頭前更加突顯到佢自己，我好鍾意。」（官方相片）

Tim則笑言所有有Kudos的鏡頭都是亮點，「佢個怕羞性格令佢喺鏡頭前更加突顯到佢自己，我好鍾意。」他坦言今次主角是唱作新人，事前預料會有難度，「始終啱啱認識，但係拍嘅時候發覺Kudos對自己嘅要求同態度係好好，同時佢原來有啲緊張同怕羞，我覺得好純粹好好睇，感染到我，真係欣賞。」他希望透過MV令觀眾對Kudos有更多印象，「大家enjoy就得啦，都知係想俾少少畫面襯托返首歌，不過要講個point嘅話：冇恨又點有愛吖？哈哈。」

Kudos Lam林躍四歲開始學習小提琴及鋼琴古典樂，曾參與多位歌手的創作及演出，包括盧瀚霆《Lemonade》、馮允謙《在最好的時間做最好的你》及衛蘭《The Best Version of Me》，亦曾擔任張天賦、陳健安及馮允謙演唱會小提琴手，並與Jeremy李駿傑、雲浩影、陳蕾及Gareth.T等歌手合作。