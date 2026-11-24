陳奕迅（Eason）旗下音樂品牌EAS MUSIC首位女歌手KALAI家麗，上週六（21日）晚上9時推出加盟後第二首國語新歌《愛上你的我就像個廢物》。這次家麗親自包辦作曲及填詞，將一個女生在愛情中的卑微、執著與不甘心，甚至愛到逐漸失去自己的心情，毫無保留地寫進歌曲。最有趣的是，新歌還暗藏一個與老闆陳奕迅有關的小彩蛋，聽歌時不妨特別留意！

雖然是一首國語歌，家麗卻將熟悉的香港生活場景寫進歌詞。由窗邊風景、風鈴聲、手機鈴聲，到尖沙咀星光大道的甜蜜回憶，拼湊出一段由相愛到漸行漸遠的感情。曾經兩個人在街頭聽歌、打鬧，明明夜了還捨不得分開；如今卻變成一個不斷遠去，一個仍然苦苦追逐，甜蜜回憶與現實形成強烈對比。歌曲開首更藏着一個有趣的小心思。女生漫無目的地等待，呆望窗外，耳邊播放着陳奕迅的CD，突然傳來男方一句「我生病了」。原來這句簡短的男聲，正是請來Eason親自聲演！短短一句日常對白，為歌曲添上一個意想不到的小驚喜。

除了推出新歌，家麗最近更迎來音樂路上一個難忘時刻！早前獲衛蘭（Janice）邀請，再次踏上紅館舞台，在演唱會中與偶像同台演出，更一起唱出她由細到大去唱K必唱的《Wonderland》，令家麗直呼如夢似幻！

家麗興奮表示：「真係發夢都冇諗過會咁開心！Janice係我由細到大最欣賞嘅歌手之一，《Wonderland》更加係我唱K必唱嘅歌。呢首歌我練咗十幾年，點估到有一日，竟然可以企喺紅館舞台，同原唱一齊唱！嗰種感覺真係好神奇、好感動！」

她分享，演唱會期間可以感受到Janice對每個演出細節毫不馬虎，令她留下深刻印象。家麗說：「綵排嗰陣已經感受到Janice對音樂、對演繹有幾專業。不論當日狀態係點，但仍然好認真面對每一個環節，最後完成一個咁成功嘅演唱會，我真係好respect佢！」

家麗接下來將於12月5日（星期六），登上香港大型戶外音樂盛事《Clockenflap 2026 音樂及藝術節》舞台。當日演出陣容星光熠熠，包括Paramore主唱Hayley Williams、Queens of the Stone Age、陳綺貞等國際及華語音樂人，家麗亦將參與其中，迎接另一個大型演出挑戰。