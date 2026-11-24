楊千嬅《Live MY LIVE 1.0》世界巡迴演唱會，日前於佛山站為今年巡演畫上完美句號！由去年香港站出發，橫跨春夏秋冬，走過13站、21場演出，累計吸引45萬人次入場！來到今年最後一站，千嬅狀態大勇，唱得又癲又投入，全場歌迷熱情爆燈，Encore一次還不夠，更破天荒第二度Encore！

當千嬅換上便服重返舞台，以快歌Medley將全場氣氛再次推上高潮，一眾Dancers突然上前送花，令千嬅又驚又喜，忍不住笑說：「我以為自己過緊母親節！」一場原本應該充滿離別不捨的巡演尾站，最後卻在笑聲、歡呼聲與歌聲中熱鬧收場。 狂歡過後，千嬅在台上真情流露，眼泛淚光感謝一年來陪伴她走過不同城市的歌迷。她感觸地說：「我哋跨越咗一年春夏秋冬，由中暑唱到而家冬天，我好感恩！我發現自己有好好去履行每一次演出嘅命題，好好去感受、好好去體會。累積咗三十幾年，我相信除咗阿爸阿媽生我之外，我得到嘅嘢，好大部分都係同我一齊成長嘅你哋俾我嘅！」

她又坦言最開心嘅夢想已經成真，「就係重新由香港開始《Live MY LIVE》，跟住再出發！我要好好多謝我團隊，我都係個Crew嚟㗎！冇每一個人出力，我做唔到《Live MY LIVE》。Life唔係一個人獨自生活，係需要一班人一齊。人生要追求嘅唔係完美，係完整。所以我好感謝每一位令到我生命完整嘅你哋，多謝！」

千嬅完騷後表示，除了有淚水汗水與歡笑，還要特別多謝好友任賢齊（小齊），「佢搵人買左佛山最好食嘅豆腐花嚟同我打氣。我本來開騷前一定唔食甜嘢，真係破戒，啲豆腐花實在太好味，加上係小齊一番心意，所以真係食得特別開心！哈哈！」

完成今年巡演，千嬅原本滿心歡喜，以為終於可以多些時間陪兒子，「點知個仔重忙過我！丁生捉左佢去一齊練HYROX，佢仲試圖捉我去參加訓練營。大佬，佢以為我唔攰㗎，但我真係攰㗎！仲有骨質疏鬆添！」日前丁生參加毅行者，本來亦邀請她同行，千嬅笑叫老公先聽住她的歌曲《毅行》，下次再諗下係咪陪佢參加。

雖然嘴上說最想放假，但千嬅為新歌仍有宣傳工作，亦正籌備推出新專輯，希望把新作品當成聖誕禮物送給歌迷。12月12日又要為澳門舉行的FIF慈善音樂會演出，與另外三位女歌手同台合作，恐怕要等到12月中兒子放假，才有機會一同休息！

今年巡演正式來到尾站，但千嬅已於台上向歌迷表示，「曲終人不散」！未來四個月，她將與團隊重新調整歌單及演出內容，希望在原有《Live MY LIVE 1.0》基礎上全面提升，明年4月以《Live MY LIVE 2.0》與歌迷再見。

至於最想趁這四個月做甚麼？千嬅驚爆表示，最大願望是「剪短頭髮」！原來她一直想換個清爽短髮造型，卻因演唱會需要盤髮髻而不敢剪，擔心太短影響造型。她笑問：「有冇啲地方可以令頭髮四個月內生得好快？介紹畀我，我就即刻去剪啦！」