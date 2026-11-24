成軍20年的香港樂隊Supper Moment，搖滾魅力依然勢不可擋！上周了六（21日）於澳門威尼斯人綜藝館舉行《謝謝你啊世界》演唱會－澳門限定版，門票開賣火速售罄！大批香港歌迷專程跨海支持，演唱會由開場一刻已陷入瘋狂狀態，全場觀眾幾乎企足近3小時，跟着音樂又唱又跳！主音Sunny全晚如裝上核能電池，唱到聲嘶力竭，高音依然穩如泰山，與三位隊友火力全開，連環送上經典金曲！演唱會兩度安歌，歌迷仍不肯離場，掌聲、歡呼聲此起彼落。演出後網上好評如潮，更有歌迷激讚：「人生十大最好睇演唱會之一！」

全晚最感人的一幕，來自一塊寫着「香港，等你返嚟」的紙牌！有香港歌迷將紙牌傳到台上，Sunny接過後，立即拿給阿雞、CK及阿達觀看，四子被歌迷的心意深深打動。對於香港歌迷最關心的「幾時返香港開騷？」，Sunny亦親自在台上交代最新進展：「完咗呢個巡演，我哋就會積極籌備香港嘅騷，場地方面我哋一直努力伸請當中，希望個天會聽到我哋嘅呼聲啦！」一番說話即時引爆全場歡呼聲！由香港遠道而來的歌迷尤其激動，期盼四子早日重返香港舞台。

演唱會以《無盡》的旋律揭開序幕，由阿雞一段結他獨奏帶領觀眾進入Supper Moment的音樂世界，緊接《撼動》、《一樣不一樣》、《同一》等歌曲接連轟炸，氣氛瞬間爆升！Sunny時而聲嘶力竭地吶喊，時而深情演唱，連續多首高難度歌曲，依然氣不喘、聲不散，高音更是穩定有力，令人佩服！結他手阿雞、CK與鼓手阿達亦毫不留力，結他與鼓聲互相交織，默契十足，令每首歌的現場感染力倍增！由《不要死在崇拜裡》、《預言》、《機械人》到《我的形狀》，節奏一浪接一浪，台下歌迷跟着拍子跳個不停，幾乎沒有停下來的機會！

當《橙海》的熟悉旋律響起，全場再度陷入大合唱，近萬把聲音交織成震撼場面。Sunny更在台上特別提到方力申當日為慈善由香港游到澳門，並呼籲全場給予掌聲：「大家一齊畀啲掌聲佢！」向方力申的善舉致敬。

澳門限定版另一驚喜，是邀請MIRROR成員柳應廷（Jer）及連詩雅（Shiga）擔任嘉賓！兩人與Supper Moment早有深厚音樂緣分。

Supper Moment曾為Jer創作《風箏》及《人類群星閃耀時》，《記憶倒行》更由Sunny親自包辦曲詞；連詩雅的《殘忍告別式》同樣出自Supper Moment手筆。由幕後創作到台前同台演出，令這次合作別具意義，也為全晚演出帶來另一番驚喜。Sunny更於台上說，「上次我做Jer嘉賓，失左聲，今晚再嚟多次人類群星閃耀！」

成軍20年，從香港走到世界不同城市，Sunny舞台上望着台下一張張熟悉的面孔，感觸地說：「好開心今晚見到好多舊面孔，追隨咗我哋好多年嘅歌迷，專程由香港過嚟！我相信亦有好多朋友係第一次睇我哋。我哋係一隊來自香港嘅樂隊，已經有20年。」他續說：「好開心喺今次巡演去到唔同城市，見到好多第一次嚟睇我哋嘅觀眾，希望之後嘅路，都會繼續見到大家！」接着Sunny向所有支持Supper Moment的歌迷送上祝福：「衷心希望接落嚟呢首歌，可以令大家開心、幸福！」隨即唱出《幸福之歌》。台下觀眾揮動雙手，跟着熟悉旋律大合唱，場面溫馨感人。

進入尾聲，全場歌迷依然意猶未盡，掌聲、尖叫聲久久未停！四子先後兩度安歌，直到真正散場，觀眾仍不願離去，不停拍掌歡呼，希望Supper Moment可以繼續唱下去！

演出結束後，社交平台湧現大量好評。有歌迷形容今次演出是「人生十大最好睇演唱會之一」，亦有觀眾大讚舞台設計、現場演奏及整晚氣氛均極為出色，完全感受到Supper Moment作為一隊成立20年的樂隊，依然充滿生命力！ 有香港歌迷分享，演唱會現場隨處可見Supper Moment的應援毛巾，即使身處較後位置，舉起手機拍攝，鏡頭內仍是一大片應援毛巾，足見香港歌迷跨海支持的熱情。一位歌迷的留言，或許正好說出不少人的心聲：「希望Supper Moment個世界愈來愈大，亦希望佢哋有時間返香港，見吓大家！」