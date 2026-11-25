今年是樂壇傳奇組合Raidas成立40周年紀念，兩位成員陳德彰（Thomas ）與黃耀光（阿光）闊別足足20年未有見面，在YouTube 頻道《浩然正戲》主持翟浩然的穿針引線之下，Thomas 與阿光終於世紀團聚，閒話家常接近2小時，彼此相處溫馨融洽，令Raidas 40周年紀念倍添意義！

Raidas成立40周年。(公關提供)

兩位成員陳德彰（Thomas ）與黃耀光（阿光）。(公關提供)

在YouTube 頻道《浩然正戲》主持翟浩然的穿針引線之下，Thomas 與阿光終於世紀團聚。(公關提供)

自2006年合作大型佛教音樂劇《華嚴妙韻》之後，陳德彰與黃耀光一直未有見面，自阿光定居武漢，兩人更一度失去聯絡，今年11月初阿光回港一行，特別透過翟浩然表示希望與Thomas相聚，Thomas聞訊亦欣然赴約；重聚當天，阿光甫見Thomas立即主動伸出友誼之手，Raidas成軍40年感情盡在不言中，阿光接受《浩然正戲》專訪時坦言：「再看到Thomas，感覺既像一個老朋友，又是曾經緊密合作的拍檔，在公在私，可以再見面真的好難得。」Raidas難得團聚，如今發行Raidas復刻版唱片的公司負責人，特別帶同Raidas當年所獲的幾張白金唱片及金唱片，讓阿光與Thomas親筆簽名留念，回憶一下子湧上心頭，阿光感觸良多：「這是一個歷史性時刻，40年來除了Thomas，還有林夕、蔣志光，所有合作過的老友記都想聚一聚，包括唱片公司台前幕後，因為人生沒有幾多個40年！」當年阿光與唱片公司不歡而散，來到今時今日，阿光直言所有怨懟已煙消雲散：「也無風雨也無晴！時間都過去了，最重要是這一刻開心，有什麼都應該放下！」

陳德彰、黃耀光斷聯20年。(公關提供)

相隔20年再聚，阿光與Thomas十分關心彼此近況，Thomas近日重返樂壇推出新唱片迴響極大，阿光則變身治療師，與現任太太在武漢合力經營正念減壓培訓中心，並不斷穿梭香港、內地及澳門作積極推廣，阿光透露：「幾十年來，我轉換了不同角色，最後就是落葉歸根，我與太太在武漢成立療癒中心，早年以正念與瑜伽為主，近來較多從事藝術治療。」阿光與現任太太因瑜珈結緣，育有兩名兒子，大仔六歲，半年前再添幼子，他謙言：「我自問不擅於管教小朋友，從療癒角度來看，媽媽可以嚴格一點，因為媽媽與小朋友比較親近，小朋友不會記仇，如果爸爸惡呢，小朋友就會記住，但是我的太太好溫柔，對小朋友全部是愛與接納，所以我的角色就要變成嚴父，不過同時又要與他玩得開心，應該柔的時候要柔、應該嚴的時候要嚴，他才會知道要改過。」