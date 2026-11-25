由英皇娛樂主辦的《 AURA 容祖兒演唱會》，今日（25日）中午12時公開發售終極第六場門票，短短半小時內再次全數售罄！六場門票全部火速搶光，容祖兒（Joey）正式刷新啟德主場館單次演唱會最多場次紀錄！

《 AURA 容祖兒演唱會》，今日（25日）中午12時公開發售終極第六場門票，短短半小時內再次全數售罄！六場門票全部火速搶光，容祖兒（Joey）正式刷新啟德主場館單次演唱會最多場次紀錄！

收到公司通知終極加場再次秒殺，祖兒坦言已不知如何形容自己的心情，除了開心、感動及感激大家的支持，內心亦有另一把聲音提醒自己：「開心還開心，但依家先係真正作戰嘅時候！」

祖兒坦言除了開心、感動及感激大家的支持，內心亦有另一把聲音提醒自己：「開心還開心，但依家先係真正作戰嘅時候！」

距離演唱會開鑼不足兩個月，祖兒形容近日的工作日程已達「人類極限級」，更笑言：「個Schedule密到連病毒都搵唔到時間入侵！」原來，她一邊籌備入行以來規模空前的香港個唱，一邊忙於新碟錄音，日前終於完成最後衝刺，錄完新碟最後一首歌！

距離演唱會開鑼不足兩個月，祖兒形容近日的工作日程已達「人類極限級」，更笑言：「個Schedule密到連病毒都搵唔到時間入侵！」

近日天氣忽冷忽熱，祖兒索性將自己列為「一級保護動物」，搞笑地說：「我已經通知咗自己嘅免疫系統，同埋全身上下每一個器官，演唱會未完成之前，全部唔准請病假！哈哈！」

不單動員全身器官，祖兒更向身邊工作人員及家人發出「保護令」，拜託大家只要感到有少少不適，就暫時不要接近她！「我真係唔病得㗎！一病就會影響晒後面所有工作，所以呢段時間，拜託大家一齊保護我！」

近日天氣忽冷忽熱，祖兒索性將自己列為「一級保護動物」，搞笑地說：「我已經通知咗自己嘅免疫系統，同埋全身上下每一個器官，演唱會未完成之前，全部唔准請病假！哈哈！」她更向身邊工作人員及家人發出「保護令」，拜託大家只要感到有少少不適，就暫時不要接近她！

全力備戰的祖兒，當然少不了最強後援容媽媽！近日容媽媽天天煲湯為愛女補身，祖兒甜笑道：「媽咪啲湯多到，我半夜開會都仲飲緊，但係每一啖都係溫暖嘅！」

容媽媽天天煲湯為愛女補身，祖兒甜笑道：「媽咪啲湯多到，我半夜開會都仲飲緊，但係每一啖都係溫暖嘅！」

繼2021年推出《薛丁格的貓》後，相隔五年，祖兒終於再推出全新個人大碟，更預計於演唱會前與歌迷見面！她興奮透露：「今次有13首歌咁多，希望大家鍾意呢份新年禮物！正式推出日期仲未知道實呀，之後再同大家公布。」